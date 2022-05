Már a bejelentését követően is sokan bírálták a kormány által gyermekvédelminek nevezett, ellenzéki szereplők és civil szervezetek részéről viszont propaganda-népszavazásnak tekintett kezdeményezést, amelyet az országgyűlési választásokkal párhuzamosan tartottak meg.

A népszavazás plakátjai letarolták az országot, melyeken a kormány közpénzből finanszírozva, lelkesen buzdította az embereket arra, hogy szavazzanak nemmel április 3-án. Még társadalmi célú hirdetések is megjelentek, melyek szintén a kormányoldal narratíváját hangsúlyozták: ezeken egy kisgyerek arról beszélt, hogy az iskolában matekdolgozat helyett a nemátalakításról tartottak nekik előadást.

A Kantar Media számításaiból kiderül, hogy a hagyományos médiafelületeket – nyomtatott sajtó, televíziós reklámok, rádió és közterületi plakátok – letarolta a kormány népszavazási kampánya. Márciusban a kiadói kedvezményekkel nem csökkentett, listaáras reklámköltés alapján a Miniszterelnökség majdnem 3 milliárd forintért hirdette, január óta pedig összesen több mint 5 milliárdot költött a referendum népszerűsítésére.

Tudni lehetett, hogy az idei parlamenti választás több szempontból is rendhagyó lesz. Egyrészről a lebonyolítására rekordmagas tételt, összesen 19,08 milliárd forintot csoportosítottak át, ami több mint kétszerese a 2018-as választásokra fordított 8,9 milliárdnak. Ezt a Nemzeti Választási Iroda (NVI) azzal magyarázta, hogy jelentősen drágultak az informatikai és nyomdai költségek, illetve a rendszerváltás óta először népszavazást is rendeztek a választásokkal egyszerre – közölték januárban a hvg.hu-val.



Ezzel viszont papíron jelentősen csökken a rendezés költsége, az NVI válasza szerint a szervezés 7,2 milliárd forinttal olcsóbb, mintha külön-külön tartják a kettőt, már a népszavazás önmagában is 12,7 milliárdba került volna – így az utóbbi azonban csak 5,5 milliárddal dobta meg a büdzsét.

A népszavazásról szóló, a kormány megbízásából készített plakátok Debrecenben Kép: MTI Fotó , Czeglédi Zsolt

A K-Monitor, a Political Capital és a Transparency International Magyarország márciusban készített kampányelemzést, melyben a közterületi választási plakátokat vizsgálták. Az Outdoor Media Audit adatbázisán keresztül megállapították, hogy a kormány hirdetésmennyiségben és listaáron is kiemelkedően sokat költött: körülbelül 922 millió forint ment el a referendum népszerűsítésére, és összesen 3792 darab „Védjük meg a gyerekeket” plakátot helyeztek ki országszerte.





A civil szervezetek azt is kiemelték, hogy a kormány plakátkampánya manipulatív, egyértelműen a kérdésekre adandó válasz befolyásolására irányult.Furcsaságok rajzolódnak ki a jelentésben szereplő 922 milliós összeg ismeretében, ugyanis a Kantar adatai némiképp eltérő képet mutatnak: eszerint a kormány úgynevezett „out of home” reklámokra – minden olyan hirdetési felület, amellyel az otthonunkból kilépve találkozhatunk – kevesebbet, 775 millió forintot költött márciusban. Ennél is érdekesebb, hogy a Kantar számításai szerint a kampányidőszak nyitányának számító februárban viszont sokkal többet, közel 1,4 milliárdot fordítottak arra, hogy az ország utolsó szegletébe is eljuttassák a manipulatív népszavazási plakátokat.









Lapunk kérdésére elmondták, hogy ezek az anomáliák részben amiatt lehetnek, mert az önkéntes bevallásokból sokszor nehezen deríthető ki, hogy egy adott hirdető melyik kampányáról van szó. Számos köztéri cég nem küld elég részletes adatot, valamint az is előfordulhat, hogy például egy kéthetes kampányt másképp jelentettek le, mint ahogy ténylegesen futott.





A Miniszterelnökség televíziós kampányt csak márciusban folytatott, de már egy hónap alatt is sikerült 833 millió forintot elkölteniük népszavazási reklámszpotokra. A közterületi plakátok után a napilapokban vásárolták a legtöbb megjelenést, több mint 1,8 milliárdot adtak ki ezekért a hirdetésekért. Nem túl meglepő módon a folyóiratokba mehetett a legkevesebb pénzt, itt január óta mindössze 248 milliót fordítottak a referendum népszerűsítésére. További érdekesség, hogy a Kantar adatai szerint volt olyan napilap, ahol már januárban szerepelt népszavazási hirdetés, ellenben az általuk figyelt nyolc rádiócsatornán egyáltalán nem találtak ilyesmit.