A Fiasp nevű inzulinkészítmények hiánylistára kerültek, mivel a forgalombahozatali engedély jogosultja – eleget téve jogszabályi kötelezettségének – bejelentette, hogy gyártási gondok miatt nem tud belőlük szállítani.

A nevezett készítmények hatóanyaga insulin aspart, ezzel a hatóanyaggal több más készítmény is rendelkezik centrális engedéllyel, továbbá a forgalombahozatali engedély jogosultjának is létezik másik inzulin aspart készítménye (NovoRapid), amely háromféle kiszerelésben is elérhető, ezekkel tehát a Fiasp helyettesíthető

– olvasható az OGYÉI honlapján.

Nem mindenhol kapható ugyanaz a gyógyszer

Az országos gyógyszerészeti intézet kiemelte, hogy a gyógyszertárak készlete között jelentős eltérés lehet, ezért előfordulhat, hogy egy készítmény, amely nem található meg valamelyik gyógyszertár készletén, egy másik patikában készleten van.

Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy a feleslegesen gyógyszerhiánnyal riogató rémhírek pánikfelvásárlást generálva tovább ronthatnak a helyzeten, emiatt kiemelten fontos a mértéktartó és felelős kommunikáció mind a sajtóban, mind a közösségi médiában.

Nemrégiben az a tévhit terjedt a közösségi oldalakon, hogy fogyásra alkalmas csodaszerként is beválnak a cukorbetegség kezelésére gyártott készítmények. A kártékony híresztelés következménye lehet, hogy még az egészséges ember is megbetegszik: az egészséges szervezetben az inzulin árt az emésztőrendszernek, a szemeknek és még rákot is okozhat.