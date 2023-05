A magyarok mintegy 80 százaléka ugyanannyi vagy kevesebb pénzből él, mint az elmúlt 2-3 évben, és csak egy csekély 16 százalék tudta növelni a pénzügyi tartalékait - derül ki az Allianz Hungária nem reprezentatív kutatásából.

A magyarok közel 50 százaléka pénzügyileg tudatosnak tartja magát, ám a valóság árnyaltabb képet mutat a férfiaknak összességében több a bevétele és a megtakarítása, és magabiztosabban vallják magukat teljes mértékben tudatosnak pénzügyileg, mint a nők.

Elkezdtük felélni a megtakarításokat

A felmérés szerint a gazdaságpolitikai kihívások, mint a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, és az infláció jelentős hatással volt a megtakarításokra és a befektetésekre is. A megkérdezettek 18 százaléka vallott úgy, hogy a mindennapi megélhetés miatt felélte korábbi megtakarításait, valamivel több mint 15 százaléknak pedig korábban sem volt és most sincs megtakarítása, ami a 43-58 évesekre jellemző a leginkább.

Csupán 16 százalék körüli azoknak az aránya, akik növelni tudták a pénzügyi tartalékaikat, és 5,4 százalék, akik a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításaikat is.

A nemeket tekintve kirívó, hogy a férfiak közel háromszoros arányban tudták növelni a tartalékaikat, miközben kétszer annyi nő élte fel a megtakarításait, mint férfi.

Felborult a rendszer

Az elmúlt éveket kihívások jellemezték, sokszor évtizedekig nem történik ennyi minden, mint most 2020 óta. Az emberek nagyon kevés pénzt tudtak félretenni, aggódnak a jövőjük miatt, ezt tapasztalja az Allianz is. Régiós összehasonlításban a biztosítótársaság kutatás szerint az látszik, hogy a magyarok azok, akik a legkevésbé tudtak félretenni, a lengyelek, a csehek a románok és szlovákok is jobban állnak, mondta Vámos Levente, az Allianz Hungária Zrt. értékesítési területének divízióvezetője.

Felborult a rendszer, az elmúlt három évben, elveszítettük az irányítást az életünk felett. Az elmúlt néhány év felerősítette a szorongásos problémákat, egy sor olyan kérdés, amiről azt hittük, hogy van, arról kiderült, hogy nincs, mondta a biztosító által szervezett háttérbeszélgetésen Almási Kitti, klinikai szakpszichológus. Kiemelte: stabil iparágak omlottak össze, rájöttünk, hogy egy válsághelyzetben bármi megtörténhet és erre fel kell készülnünk a jövőben is.

A kutatásban a pénzügyi tudatosságra, a kockázatvállalási hajlandóságra, és a pénzügyi helyzetre is rákérdeztek, mondta Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. személybiztosítások igazgatóságának vezetője. A többségük kockázatkerülő, tíz százalék vallotta kockázat vállalónak magát, a férfiak és a fiatalabbak vannak itt többségben, a nők ezen a téren óvatosabbak.

Magyarország extrán rosszul áll az öngondoskodásban, mondta Vámos Levente. Az Allianznál az átlagos befizetések az euró alapú befektetésnél évente 400-600 ezer forintra tehetők, mondta a Napi.hu-nak Vámos Levente. A forint alapú megtakarításoknál pedig évente 200-400 ezer forintot fizetnek be a magyarok, a kockázati biztosítások esetén pedig évente 200 ezer forint alatt van az átlag befizetés összege. Az Allianz ügyfeleinek száma nagyságrendileg 1,5 millió körül van.

Így néznek ki a megtakarításaink:

a lakosság egyharmadának van egy havi tartaléka,

kevesebb mint egyharmadnak kéthavi,

és minden ötödik embernek (20 százalék) van három havi megtakarítása.

Társadalmilag hozzászoktunk ahhoz, hogy ha bajba kerülünk, akkor kisegítenek minket, hangzott el a háttérbeszélgetésen.

Sokan gondolják, hogy nem érdemes havonta 5-10 ezer forintot félretenni, mert kevés kamatot fizetnek a bankok, de a végén sok kicsi sokra megy majd, mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértője.

A magyarok a jelenben szeretnek élni, azzal nyugtatják magukat, hogy úgy sem lehet tudni, hogy mennyi lesz majd a nyugdíjkorhatár, és azt sem tudjuk mennyi lesz majd nyugdíjunk. Aki ezeken a gondolatokon át tud ugrani, és elkezd gondolkodni a jövőjéről az lesz majd a nyertes, véli a szakember.

Az autónk fontosabb, mint a saját egészségünk

Az látszik, hogy jobban szeretjük az autónkat, mint saját magunkat, a casco biztosítások száma folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban, az életbiztosításoké pedig nem, mondta Vámos Levente. Az egészségügyben pedig az látszik, hogy nem a prevención van a hangsúly, hanem a tűzoltáson, tette hozzá Almási Kitti. Nem akkor váltanak az emberek a szénhidrátról a salátára, amikor még megelőzhető a baj, hanem akkor, amikor már megtörtént a tragédia.

Ha ezt a szemléletet nem tudjuk állítani a fejekben, akkor a számla a végén sokkal többe fog kerülni.

A magyarok sokat tanultak a 2008-as válságból, óvatosabbak, azóta kevesebb hitelt vesznek fel, mondta Gergely Péter. A GDP arányos hitelállomány 13,9 százalékon áll, az eurózóna 50 százalékos hitelállományához képest.

A visegrádi országokhoz képest is kevés a hitelt vállaló magyar:

Lengyelországban a lakosság 27 százalékának,

Csehországban 32,5 százaléknak,

Szlovákiában pedig 46 százaléknak van hitele.

Személyi hiteleknél korábban évente 2,4 millió forintot vett fel a lakosság, most ez 2 millió forint körül alakul. A lakossági lekötött betétek állománya annak ellenére sem emelkedett, hogy magasabb kamatot fizetnek a bankok mint korábban. Egy év alatt 1386 milliárd forint tűnt el a bankszámlákról, most már csak 7396 milliárd forint van rajtuk.