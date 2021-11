A magyar vásárlók többsége előnyben részesíti a környezetbarát termékeket, főképp a fiataloknál fontos szempont a fenntarthatóság. A felmérést végző Reacty Digital kereskedelmi szolgáltató, mely úgy találta, hogy az általa megkérdezettek 56 százaléka hajlandó a tartósabb terméket választani akkor is, ha drágább.

Csaknem ugyanennyien, a megkérdezettek 54 százaléka mondta azt, hogy az élet minden területén törekszik a környezettudatosságra. Hozzátartozik azonban mindehhez, hogy a felmérés szerint mindössze 12 százalék mond le a vásárlásról, ha nem tartja a kiszemelt árut környezetbarátnak. A 30 év alatti felnőttek körében ez valamivel magasabb értéket, 22 százalékot mutat. A vásárlástól az viszont visszatartó erő lehet, ha nincs elég információjuk a termékről, vagy az túl messziről érkezne.

A válaszadók úgy vélik, hogy az internetes áruházaknak is figyelembe kell venniük a fiatalok elvárását. Javasolják többek között a környezettudatos csomagolást és szállítást, de azt is, hogy ezt a felületeiken is hirdessék, mert a vásárlók többsége mindezt értékelni fogja.

A Reacty Digital Kft. felmérése 500 felnőtt bevonásával készült 2021. augusztus 23. és szeptember 14. között. A vizsgálat nem, életkor és régió szerint reprezentatív.