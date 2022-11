A budapesti reptérhez közeli XVII. és XVIII. kerületben gyakori, hogy a repülők miatt károk keletkeznek az épületekben, és akár közvetlen életveszélyt is jelenthetnek az általuk lesodort cserepek. A reptértől kicsit távolabb, Zuglóban és Kőbányán is zajhatásokra, alvásproblémákra és rezgésekre panaszkodnak - mondta az MTI szerint Bakos Bernadett, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Még a repülőtértől messzebb lévő kerületekből, Újbudáról, Csepelről, Budafokról, Újpestről és Óbudáról is érkeznek panaszok .

A reptér üzemeltetője és a kormány sem foglalkozik ezekkel a panaszokkal - mondta Bakos Bernadett.

A párt által indított kérdőív célja, hogy felmérje a reptér okozta problémákat, ezzel elvégzik azt a feladatot, amelyet az illetékes minisztériumok és a reptér üzemeltetői nem tettek meg.

A ferihegyi reptér forgalma az elmúlt két évtizedben a tervezett többszörösére nőtt. A kétezres évek elején az éves utasforgalom még nem érte el az ötmillió főt, 2015-ben már átlépte a tízmilliót, 2019-ben pedig elérte a 16 milliót. A teherforgalom is növekszik, ennek nagy része tranzit, azaz csak átmegy az országon, illetve Budapesten

A kormány szándékosan fejleszti a dél-budapesti régiót a nemzetközi árulogisztika igényeinek megfelelően - erre utalna a kertvárosokban, családi házak közé felhúzott logisztikai központok, a Galvani projekt vagy éppen a Budapest-Belgrád vasútvonal erőltetése. Ennek ellenére legutóbb 1976-ban készítettek átfogó környezeti hatástanulmányt a repülőtér működésével kapcsolatban. A reptér pedig annak ellenére kap rendszeresen környezetvédelmi működési engedélyt, hogy - nem jelöl ki új, zajgátló védőövezeteket - azok rendszeresen alulbecsült adatokra támaszkodva készülnek - mondta Bakos Bernadett.

Az LMP-nek nem célja a reptér működésének ellehetetlenítése, hanem fel akarják mérni, hogy mi is történik itt valójában - tette hozzá Bakos.