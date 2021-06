Mindössze egy tanév telt el azóta, hogy a református egyház átvette az államtól a hajdúszoboszlói Gönczy Pál Általános Iskola fenntartását, és már több mint egy tucat pedagógus fontolgatja, hogy más intézményben keres állást - értesült a Népszava több forrásból is. A háttérben az új iskolavezetés és a tantestület több tagja közötti konfliktusok állhatnak.

Az érintett pedagógusok addig nem akartak nyilatkozni, amíg nem sikerült másik - reményeik szerint állami - iskolába szerződniük, a szülői munkaközösség egyik tagja ugyanakkor elmondta: számukra is csak az utóbbi hónapokban derült ki, hogy "valami baj" van.

QP | Quality Placement

Az iskolát a 2020/2021-es tanévtől - 72 év állami fenntartás után újból - a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tartja fenn, az intézmény élére is ekkor került új vezetés. Az előző igazgató szintén a közösségi oldalán jelentette be távozását, és már ekkor jelezte, nem saját akaratából hagyja el az iskolát.

A Népszavának nyilatkozó szülő ugyanakkor hangsúlyozta: nem az egyházi fenntartással van bajuk – azt a szülők kétharmada is megszavazta -, hanem a zárt ajtók mögötti konfliktusokkal, amelyekre senki nem számított, és amelyek rányomják bélyegjüket az iskola mindennapjaira. - Nem szeretnénk elveszíteni újabb nevelőket, pedig most sokan gondolkodnak azon, hogy elhagyják az iskolát. De mi miattuk is választottuk ezt az intézményt; azért, hogy ők tanítsák a gyermekeinket – tette hozzá.