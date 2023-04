A most bizonytalan időre szünetelő egy tál meleg étel program 2017-ben indult el 4 milliárd forintos uniós támogatásból, ami a ciklus végére 5 milliárdra nőtt.

Ebből 4000 adag ételt elkészítését és szétosztását tudtuk biztosítani hétköznapokon. Ez évi egymillió adagot, több ezer tonna élelmiszert jelentett, több tízezer embernek nyújtva segítséget

– válaszolta a Népszava kérdésére Varga Péter, a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója.

A lap úgy tudja, hogy a programozási időszak ugyan 2020-ban lejárt, különböző átcsoportosításokkal áprilisig még fenn tudták tartani az ellátást.

Ugyanakkor a következő uniós ciklus kezdetével kiírható támogatási pályázat meghirdetéséig és lezárásáig több hónapos szünet állhat be a hajléktalan-étkeztetésben.

Varga Péter arról is beszélt, hogy a hajléktalan étkeztetési program folytatásához új közbeszerzési ellátást kell folytatniuk. Ezt már ki is írták, és jelentkezőjük is van.

Nagyon bízom benne, hogy május közepétől újraindulhat a program és várhatóan négy újabb hónapig, a győztes ajánlatban szereplő vállalási ártól függően, ismét tudunk adni napi egy tál meleg ételt a fedél nélkül élőknek

– fejezte ki reményét a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója.

Varga Péter abban is bízik, hogy az aktuális 2021-2027 közti uniós pénzügyi ciklusban, sőt azon túl, 2029-ig folytatódhat a program.