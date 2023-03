„A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV vizsgálja egy gazdaságilag fenntarthatóbb dunai hajóközlekedés kialakításának a lehetőségét – válaszolta a főváros közlekedési cége a Népszavának, amikor arról érdeklődtek, hogy mikor lesz a menetrend szerint közlekedő kishajók szezonnyitója.

Kiderült az is, hogy

március 15-én biztosan nem indul el a hajózás.

Emlékeztetnek rá, hogy a BKV már tavaly is csak a csepeli kompot üzemeltette. A fővárosi önkormányzat az elmúlt két évben nem tudta már biztosítani a fővárosi hajózás üzemeltetéséhez szükséges fedezetet. A sorozat nagyon úgy tűnik, hogy az idén is folytatódik.

A szüneteltetésnek „gazdasági okai” vannak, de a közlekedési cég szerint ez nem jelenti azt, hogy megszüntetnék az ágazatot.

Arra viszont nem tértek ki, hogy mikor is zárulhat le ez az „átmeneti” szüneteltetés.

Árulkodó, hogy tendert sem írtak ki még az üzemeltetésre, márpedig a BKV soha nem rendelkezett saját hajózási személyzettel, csupán hajókkal, ezért az üzemeltetést mindig külsős cégekre bízták – jegyzi meg a lap. Ahogy azt is hozzáteszik, hogy érthető a részükről az óvatosság: az utolsó tenderük nagy vihart kavart. Még 2021-ben írták ki azt a három éves üzemeltetői tendert, amelyet a Magyar Kikötő Zrt. nyert el. A cég a becsült árnál olcsóbban vállalta volna, hogy napi 10-11 órában szállítsa az utasokat Rómaifürdő és a Kopaszi-gát között, ezenfelül a kikötők üzemeltetése és a vízi járművek esetleges javítása is a feladatkörébe tartozott volna. A BKV kifejezetten előnyösnek tartotta a cég ajánlatát, magasabb bevételekre és fenntarthatóbb működésre számítottak. Csakhogy a megállapodást végül nem írták alá, mivel az eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottság és a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálta, Előbbi elutasította a jogorvoslati kérelmeket, utóbbi azóta sem hozta nyilvánosságra az eredményt. A BKV pedig azóta se futott neki újra.

A 2013-ban indult projekt eddig is veszteséges volt, de a járvány miatt csökkent utazószám és a fővárosi forrásmegvonás már teljesen fenntarthatatlanná tette az egészet.

A tíz éve félmilliárd forintos uniós támogatásból újraindított hivatásforgalmi hajózás valójában a 2019-es önkormányzati választásokra kifulladt. A nyitó év 346 ezres utasszáma után néhány évig még összejött a 300 ezer körüli forgalom, de 2019-re 260 ezerre esett vissza. Ráadásul a BKV hajói „alkalmatlanok" voltak a városi közlekedés elvárásainak teljesítésére. Új, gyorsabb hajókra pedig nem volt pénz. A bevétel 2019-re 50 millióra olvadt, ami az üzemeltetési költségek alig 30 százalékát fedezte, a többit a fővárosi önkormányzat adta hozzá. Már a 2020-as szezonra is csak nagy nehezen sikerült üzemeltetőt találni a hét hajóból álló flottára, de a járvány végül azt is elsöpörte.

Akkorra ráadásul lejárt az uniós támogatási szerződésben vállalt fenntartási idő is, így már semmi sem szorította a fővárosi önkormányzatot a veszteséget termelő üzletág folytatásra. 2021-ben a kormányzati elvonásokra hivatkozva végül az átmeneti szüneteltetés mellett döntöttek.