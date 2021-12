A kormány rendelete értelmében a pedagógusoknak az állami fenntartású iskolákban kötelező az oltás, akik ezt nem vállalják, azokat fizetés nélküli szabadságra küldik. Az eredeti határidő szerint minden pedagógusnak december 15-ig lett volna ideje

A szakmában 90 százalék feletti az átoltottság, de így is sokan vannak, akik nem vették fel a kötelező oltást sem. Az így keletkező tanárhiány akár a 3-5 ezer főt is elérhette volna az intézményekben.

Viszont most mégsem üthet be azonnal a tanárhiány: hétfőn levélben is tájékoztatja a kormány a tanárokat, hogy december 30-ig még felvehetik valamelyik vakcinát - tudta meg az RTL Klub.

Az oltatlan tanárok mellett szombaton tüntetést szerveztek Devecserben.