Napokon belül kiderül a legutóbbi Nemzeti Konzultáció eredménye, így az is, hogy miként vélekedtek a válaszadók arról, fontos-e meghosszabbítani a hiteltörlesztési moratóriumot az arra rászorultak számára. A kérdésben ugyanakkor rég látott egység mutatkozik: a kormány, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség is egyetért abban, hogy azok számára, akiknél a koronavírus válság gazdasági hatásai továbbra is fizetési nehézséget okoznak, megmaradjon a védőernyő - írja a portál.

A még moratóriumban lévő nagyjából 1,2 millió kölcsönből a becslések szerint nagyjából 150-250 ezer szerződés lehet az, ahol valódi segítséget jelenthet a további prolongálás, bár a money.hu kérdésére az OTP Banknál arra figyelmeztettek, hogy egyelőre nehezen becsülhető meg, hogy mekkora ügyfélkörnek fog gondot okozni a törlesztések újraindítása. A moratórium meghosszabbításának részleteiről a Nemzeti Konzultáció eredményeinek megismerése után kell gyorsan megállapodni, hiszen a moratórium jelenlegi formájában szeptember 30-ig van érvényben.

QP | Quality Placement

A fizetőképesek ráfizethetnek a maradással

A többi, megfelelő jövedelemmel, törlesztési forrással bíró ügyfél számára ugyanakkor – miként arra az MNB is figyelmeztetett - a moratóriumban való további maradással elérhető előnyt hosszabb távon meghaladhatja annak kockázata, hogy fölöslegesen nő meg a hitelük futamideje és a teljes visszafizetendő összeg. A jegybank adatai alapján a money.hu korábban figyelmeztetett: egy jelzáloghitel esetében 20, egy, az átlagnál némileg magasabb kamatozással bíró személyi hitelnél ugyanakkor akár 60 százalékkal is megugorhat a teljes törlesztési teher, ha az adós jövő év június végéig a moratóriumban marad. Az MNB ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy az adósok többsége mielőbb újból megkezdje hitele törlesztését, és az esetleges hosszabbítással csak azok éljenek, akik valóban rászorulnak.

A fenti információkkal ugyanakkor jelenleg csak az ügyfelek kisebb része van tisztában. A fentiek miatt a bankok jó része tájékoztató kampányt tervez ügyfelei számára. Ahogy azt a Takarékbankban elmondták, tervezik a moratóriummal élő ügyfelek újbóli megkeresését és tájékoztatását a moratórium hatásának bemutatásával, annak érdekében, hogy akinek módjában áll, fontolja meg a törlesztés folytatását.

A Budapest Bank a korábbi hónapokban is proaktívan kereste meg ügyfeleinek egy részét annak érdekében, hogy felhívja figyelmüket, hogy éljenek a moratóriumból való kilépés lehetőségével. Ezt a bank a következő időszakban is folytatni akarja. Ugyancsak tervezi a moratóriumos ügyfelek megkeresését az MKB Bank, hogy felhívja a figyelmüket, amint anyagi helyzetük lehetővé teszi, kezdjék meg a hiteltörlesztést.

A Raiffeisen Banknál és az UniCreditnél rendszeresen megy értesítő a moratóriumi státuszról és a moratóriumban érintett összegről, ahol minden esetben felhívják a figyelmet a kilépésre való lehetőségre is. Az Erste Banknál a money.hu kérdésére elmondták, tapasztalataik szerint a megkereséseket, a tájékoztatást jól fogadják az ügyfelek. Ennek köszönhetően az Ersténél a banki átlagnál sokkal magasabb azok száma, akik visszatértek a törlesztéshez - a lakossági ügyfeleknél a jelzáloghitelek 24, a személyi kölcsönök 35 százaléka van továbbra is a védernyő alatt - az idén 10-15 százalékkal csökkent a moratóriumban részt vevők aránya. A Cofidisnél már a call centeres hívásfogadáskor felhívják az ügyfelek figyelmét arra, hogy a közeleg a moratórium vége, érdemes átgondolni a folytatást. A K&H Banknál kivárnak a tájékoztatással addig, amíg döntés nem születik a moratórium folytatásáról – vélhetően az addig lépő bankok a részletek ismeretében újabb körben keresik majd meg az érintetteket.

Kedvezőbbre is cserélhető a régi hitel

Banki körökben azt sem tartják kizártnak, hogy az ügyfelek egy részének az jelenthet megoldást, ha hitelének részleteit újratárgyalják. Az MNB iránymutatása alapján arra már most lehetőség van, hogy a fizetőképes ügyfél egyösszegben díj- és költségmentesen visszatörlessze a moratórium ideje alatt felhalmozott tartozást, vagy kérheti azt, hogy az eredeti törlesztőrészletnél magasabb szint vállalása mellett a hitel futamideje ne hosszabbodjon meg túlzottan.

A vállalati ügyfelek esetében ugyanakkor van már rá példa, hogy a moratóriumból való kilépést új, a korábbiaknál kedvezőbb kondíciókkal bíró új hitelszerződés megkötésével kötik egybe. Ez a megoldás, mind a banknak, mind az ügyfélnek kedvezőbb megoldást jelent, mintha további hónapokig tartana a moratórium miatti bizonytalanság. Egyes vélemények szerint ilyen megoldás akár a lakossági oldalon is alkalmazható lenne, kérdés, hogy a bankok keresnek-e meg majd ilyen ajánlatokkal ügyfeleket.

Bármilyen módon is folytatódik a moratórium, az arra rászorulók – köztük a törlesztésbe visszatérők is - a későbbiekben is tudnak megoldást keresni bankjuknál. Mint arra az OTP Banknál felhívták a figyelmet, már most felkészültek arra, hogy a moratóriumot követően is további fizetéskönnyítési lehetőségeket kínáljanak a továbbra is fizetési nehézséggel küzdő ügyfélkör számára. A törlesztési védelem lehetősége tehát a moratóriumból való kilépéssel sem veszik el, csak egyedi alapon lehet majd megállapodni a bankokkal. Ehhez az kell, hogy az adós a fizetési problémák jelentkezésekor megkeresse a bankját.