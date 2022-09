Megvolt az első szombati tanítási nap abban a győrszentiváni egyházi iskolában, ahol a rezsiárak emelkedése miatt ősztől hatnapos iskolahetet vezettek be. Az iskola úgy takarékoskodik, hogy szeptemberben és októberben szombatonként is tanítási napot tart az egyházi fenntartó, cserébe pedig hosszabb lesz a téli szünet, így kevesebbet kell fűteni az iskolát.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is változik az őszi félév: elmarad az őszi szünet, és itt is hosszabb lesz a téli - hangzott el az RTL Híradóban. (A Belügyminisztérium augusztus végén még azt közölte, hogy alapos indokkal az állami iskolákban is megszervezhető lenne a szombatonkénti tanítás, a fenntartó egyetértésével.)

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter észszerűnek tartja, hogy ne legyen őszi szünet és a téli legyen egy héttel hosszabb az állami iskolák esetében is, erről a szeptember 8-ai kormányinfón beszélt kérdésre válaszolva. Arról, hogy ezt bevezetik-e a mindenhol a közoktatásban, a Belügyminisztérium néhány héten belül dönt.

Igazgatók szerint mielőbb dönteni kellene



A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója szerint a változtatás pedagógiai szempontból megoldható, de legkésőbb október elejéig tudniuk kellene, ha módosul a tanrend. A családoknak is jó lenne mielőbb tudni, hogy lesz-e őszi szünet. A változás azonban az ő iskolájukban nem hozna jelentős spórolást, mert távfűtéses az iskolájuk, és az épületet akkor is fűteni kell, ha nincs tanítás. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a fűtés kikapcsolása a kisebb iskoláknál jó megoldás lehet.

A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, Horváth Péter, aki a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is, azt mondta, hogy a rendkívüli helyzet miatt érthető egy ilyen változtatás, de ideális lenne, ha már szeptemberben kiderülne, szükség van-e rá.

Három nappal lenne hosszabb a téli szünet



Horváth Péter úgy számol, hogy három nappal lenne így hosszabb a téli szünet: az őszi szünet bár egyhetes, de október 31. (hétfő) és november 1. (kedd) munkaszüneti napok, így a szerda-csütörtök-péntek három napjáról lenne szó, amit hozzá lehetne tenni - az egyébként december 22-én, csütörtökön kezdődő - téli szünethez. Ez pontosan azt jelentené, hogy a december 22-e előtti három napon, hétfő-kedd-szerdán (december 19-21-én) már nem kellene a gyerekeknek iskolába menni. (A július végén kihirdetett 2022/2023-as tanév rendje szerint a téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart, most azonban az emelkedő rezsiárak miatt a kezdőnapot módosítanák - ha így dönt a Belügyminisztérium - december 19-re.)

Ezzel a döntéssel a kollégistáknak is kedveznének az iskolaigazgató szerint, mert így nem kellene nekik decemberben annyit oda-vissza utazni, a hétvége után három napra visszautazni az iskolai kollégiumba.

A Belügyminisztérium a tanrend esetleges módosításával kapcsolatos kérdésre egyelőre nem válaszolt az RTL-nek.

