A DataHouse adatai szerint a behozott használt autók száma 11 588 volt a múlt hónapban, ez mindössze 2 százalékkal marad el az év eddigi legmagasabb értékének számító júniusi szinttől - derül ki a Jóautók.hu összeállításából. Vagyis csak júliusban napi átlagban majdnem 374 autó jött az országba.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója azt mondta: „A határátlépési korlátozások fokozatos lazítása a nyári időszakban világosan tükröződik a használtautó-import számaiban is. Az év korábbi hónapjaiban csupán 10 ezer körül alakult a behozott használt autók mennyisége, most azonban már világosan látszik, hogy az előző havi közel 12 ezres érték nem csupán egyedi kiugrás volt, hanem egy új trend kezdetét jelezte.”

QP | Quality Placement

Egyelőre bizonytalan, hogy a járvány őszre várt negyedik hulláma milyen újabb szigorításokat tesz majd szükségessé, addig azonban az újból megerősödött magánimport, illetve az elmaradt igények pótlása továbbra is erős importtevékenységet valószínűsít a következő időszakra is. Amennyiben komolyabb korlátozásokat nem vezetnek be az ősz folyamán, a JóAutók.hu arra számít, hogy idén a behozott használt autók száma kevéssel meghaladja a tavaly regisztrált 130 400 ezres szintet.

A használtautó-import mennyisége az év eddigi hét hónapjában összesen 74 424 volt, ami mindössze 3,7 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 77 282 darabtól. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 75 372 volt, ami 11,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 67 729-es értéket. „Örvendetes tény, hogy az újautó-eladások száma idén eddig jobban növekedett, mint a használtautó-import Ez hozzájárulhat a jelenleg 14,7 éves hazai autópark elöregedésének lassulásához. Az import használt autók közel kétharmada ugyanis legalább 10 éves, ami nem tud sokat javítani sem az állomány átlagéletkorán, sem az átlagos műszaki állapotán” – tette hozzá Halász Bertalan.