Szeptemberben megtorpant az áremelkedés a használt autóknál, míg az új autóknál továbbra is hosszú maradt a várakozási idő, így többen kerestek használt autókat. Ennek ellenére sem dübörög úgy az autópiac, mint 2021-ben, aminek az elszálló kamatok mellett az infláció is az oka, kivárnak a magyarok – számolt be róla a Hellovidék.

Több mint 10 ezerrel kevesebb új személygépkocsit helyeztek forgalomba tavaly Magyarországon, mint 2021-ben – derül ki a Datahouse adataiból.

A Carinfo.hu szerint 2022-ben 111 524 új személyautó kapott rendszámot Magyarországon, ez 8,5 százalékkal elmarad az előző évi 122 ezertől. Decemberben nyolcezer új személygépkocsit regisztráltak itthon, ami 8,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A statisztikák szerint a használtautó-piac is megsínylette az elmúlt tizenkét hónapot: összesen 126 094 kocsit regisztráltak, az azt megelőző évben viszont 132 205-öt. Minden eddiginél több, közel 827 ezer személygépkocsi cserélt gazdát 2022-ben a magyar használtautó-piacon – derül ki a JóAutók.hu közleményéből, amely kiemeli, hogy ezzel a használt gépkocsik forgalma egy évtized alatt megduplázódott hazánkban.

A chiphiány és a háború hatásai

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a forgalom növekedését hajtotta, hogy főként a tavalyi év első felében még érezhető chiphiány miatt a használtautó-piacra terelődött a kereslet. A magyarországi járműállomány folyamatos, dinamikus növekedésének köszönhetően ma már több mint 4,1 millió autó rója az utakat, szemben a 2012-es kevesebb mint 3 millióval.

A használtpiac számára a tavalyi év erősen indult, majd a februárban kitörő háború hatására márciusban és áprilisban visszaesett az érdeklődés. A háború negatív hatással volt az új autók kiszállítási idejére is, ami újból a használt autók irányába terelte a figyelmet, így szűkülni kezdett a kínálat, és emelkedésnek indultak az árak.

A hazai átírásoknál közel 50 százalékban az alsó-középkategóriás és a kisméretű autók domináltak. A legkeresettebb márka ezúttal is az Opel, a Volkswagen és a Suzuki volt. Magyarországon továbbra sem csökken a dízelautók iránti kereslet, az elszálló üzemanyagköltségek miatt pedig egyre többen keresték az alternatív hajtású modelleket.

Ötmillió forintig jók az eladások, a legtöbben a kétmillió-hárommillió forintos kategóriába tartozó gépjárműveket keresik. A legtöbb ember számára teljesen mindegy, milyen márkájú az autó ebben a kategóriában, az az elsődleges szempont, hogy jó állapotban legyen

– jegyezte meg Kroneraff István, ismertebb nevén „a becsületes nepper”.