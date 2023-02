A hazánkban ellenőrzött használtautók 54,97 százaléka valamilyen sérülést rejt, ami azt jelenti, hogy gond lehet a biztonsággal és a karbantartás magas költségeivel. A CarVertical kutatása szerint a magyarországi használtautó-kereskedők is ezekkel a problémákkal küzdenek.

„Sok eladó szándékosan elhallgatja, milyen hibái vannak a járműnek, és milyen silány minőségű javításokat végeztek rajta korábban, vagy eltitkolja, hogy nem eredeti, új, hanem bontott vagy utángyártott alkatrészeket szereltek bele. Ez az oka annak, hogy mielőtt megveszünk egy autót, mindent alaposan átnézünk, lekérdezünk” – mondta Németh Gábor, a CARTECUM autókereskedés tulajdonosa.

A használt járművek több mint fele külföldről érkezik Magyarországra, közöttük sok autó sérült, amit megjavítanak, majd újszerűként, gyári fényezésűnek beállítva adnak el a gyanútlan vevőknek.

Magyarországon nyolcból egy autó futásteljesítménye nem felel meg a valóságnak, ami a használtautó-piac átláthatatlanságára utal – írja az Index.

Manipulált futásteljesítményű járművel a kereskedő jól ráfizet, mert az autó reális értékénél többet adott ki. Éppen ezért egyre többen ellenőrzik a járműveket vásárlás előtt, ami miatt a márkakereskedéseknek változtatniuk kellett a működésükön, és garantálniuk kell, hogy az autóik valós kilométeróra-állást mutatnak.

Magyarországon az átlagos visszapörgetési érték 45 987 kilométer.

Nehéz biztosítani az autók minőségét

A magyar autóipari vállalkozásoknak nemcsak a gátlástalan eladókkal kell megküzdeniük, hanem a helyi autópiacot is érintő globális ellátási válság következményeivel is. Az ellátási lánc válsága miatt Magyarországon új és használt autókból is hiány van, nehéz jó minőségben beszerezni azokat.

A minőség javításához hozzájárulnak az autótörténeti jelentések, mert a folyamat segíti a vásárlói bizalom kiépítését. Ha jobb minőségű autókat szerezhetnek be a kereskedők, amiket eladhatnak amellett, hogy több adatot osztanak meg a vevőkkel, sokkal nagyobb bizalom alakulhat ki vásárló és eladó között.