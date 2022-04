A Google Maps fejlesztésének köszönhetően a lámpák és a stoptáblák mindenki útvonalán megjelennek navigálás közben. Ezáltal a felhasználók jobban látják majd például, hogy mikor kell lekanyarodniuk.

A cég olyan térképrészleteket is átvezet majd a navigációs módba, amelyek eddig nem voltak elérhetők ilyen például az épületek körvonala. Ezáltal az utak alakja, szélessége is láthatóvá válik ideértve a járdaszigeteket is - írja a lap.

A bevezetés fokozatos lesz, vélhetően nem a kicsi magyar piac lesz az első ahol ezek megjelennek.

A tervek közé tartozik a becsült útdíjak kiszámítása is.