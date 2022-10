Az MFB Zrt. alaptőkéjét 70 milliárd forinttal emelték meg a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdaságfejlesztési miniszter döntése szerint – közölte az MFB Zrt. a tőzsde honlapján csütörtökön.

A szűkszavú tájékoztatás szerint a tőkeemelés vagyoni hozzájárulással, pénzátutalással történik az MFB Zrt., a Magyar Nemzeti Banknál vezetett számlájára.

A tőkeemelés eredményeként az MFB Zrt. új alaptőkéje összesen 419 milliárd 900 millió forint lett.

Az MFB 12,5 milliárd forint nyereséget ért el idén az első fél évben, szemben a tavalyi első félévi 3,5 milliárddal. A pénzintézet eszközeinek értéke 2659,1 milliárd forintra nőtt az év végi 2401,6 milliárd forinthoz képest.

Az MFB a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő hitelintézet, a BÉT kötvénykibocsátója. Értékpapírjait 2019 decemberében vezették be a részvénypiacra.

A kormány részéről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szombaton jelentette be, hogy 2023 első félévében kezelési költség nélkül, a piaci kamatszinthez képest rendkívül kedvező, évi 5 százalékos ügyfélkamattal elérhetővé teszi a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeit. Az ilyen termékek kezelésében lehet érdekelt az MFB is, vagyis a tőkeemelés ezt a célt is szolgálhatja, de erre nem térti ki a közlemény.