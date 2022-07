Belföldön és külföldön is komoly kritikákat váltott ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök múlt szombati tusnádfürdői előadásában fajkeveredésről beszélt. A leghevesebben bírált rész – amelyet az Egyesült Államok külügyéből is náci felhangúnak tituláltak –, hogy azt mondta, „egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni, ezért harcoltunk Nándorfehérvárnál, ezért állítottuk meg a törököt Bécsnél, és ha jól gondolom, akkor ezért állították meg a franciák még a régi időkben Poitiers-nél az arabokat.”

Ennek hatására Hegedűs Zsuzsa szociológus lemondott a miniszterelnöki főtanácsadói posztjáról. „Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen szégyenteljes állásfoglalás miatt kell megszakítanom azt a kapcsolatot, ami, bár az illiberális fordulatod óta egyre nehezebben volt kezelhető számomra, még rövidtávon fenntarthatónak látszott. Egy ilyen, az összes alapértékemmel ellentétes beszéd elhangzása után azonban nem maradt más választásom” – írta akkor Orbán Viktornak.

Később csütörtökön a miniszterelnök Bécsbe látogatva, Karl Nehammer osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján exkluzálta magát. Azt mondta, hogy „néha félreérthetően fogalmazom, az előfordul.” Valamint hangsúlyozta, hogy büszke azokra az eredményekre, amelyeket Magyarország rasszizmussal szemben eredményként az elmúlt években elkönyvelhetett.

A miniszterelnök nyugtató sorai megnyugtatták Hegedűs Zsuzsát, aki nyílt levélben jelezte, nem mond le a tanácsadói posztjáról. Mint az Index szerint írta:

„Kedves Viktor! Most olvastam a mai, Bécsben adott nyilatkozatodat, amivel nyilvánosan elhatárolódtál a »nem tudom, hogy« a szövegbe került inkriminált mondatoktól. Ennél nagyobb örömet semmi nem tudott volna okozni, mert, mint ezt Neked is leírtam tegnap és mindenütt el is mondtam, 20 év alatt egyetlen egyszer sem volt az a benyomásom, hogy bármilyen diszkrimináció, vagy etnikai előítélet megfordulhat a fejedben.”

Később úgy folytatta levelét, hogy „tudom, hogy ez a nyilvános korrigálás mibe került neked, ezért még annál is jobban értékelem a mai lépésedet, mint amit maga a téma indokol. Olyannyira, hogy az első reakcióm az volt, hogy ezzel a nyilvános megszólalással a lemondásom is okafogyottá vált.”

Vagyis lemondott lemondásáról a főtancsádó.