A szociológus Hegedüs Zsuzsa az ötödik Orbán-kormányban is tanácsadója volt a miniszterelnöknek. Feladata a társadalmi felzárkóztatást, a társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását szolgáló jelen- és jövőbeli stratégiák kidolgozásával kapcsolatos kérdéskörökben szaktanácsadás nyújtása volt.

Hegedüs kedden az Orbán Viktorhoz írt levelében lemondott a miniszterelnöki megbízotti tisztségéről - írja a hvg.hu.

Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen szégyenteljes állásfoglalás miatt kell megszakítanom azt a kapcsolatot, ami, bár az illiberális fordulatod óta egyre nehezebben volt kezelhető számomra, még rövidtávon fenntarthatónak látszott. Egy ilyen, az összes alapértékemmel ellentétes beszéd elhangzása után azonban nem maradt más választásom: annak ellenére, hogy az eredeti felkérésedben szereplő, teljes szabadságomat soha semmiben nem korlátoztad, most nyilvánosan kell szakítanom veled a Tusnádfürdőn elhangzottak miatt

- írta levelében Hegedüs Zsuzsa.

Orbán Viktor a hétvégén Tusnádfürdőn elhangzott szavai heves tiltakozást váltottak ki. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. (…) Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni.” A kijelentést az ellenzéki pártok mellett elítélte Heisler András, a Mazsihisz elnöke, továbbá Frölich Róbert országos főrabbi is.

Ez már túl szélsőséges



Lemondó levelét a tanácsadó azzal zárta: „Nagyon remélem, hogy bárminek tudható be, ez a tusványosi, a legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszeni tudó beszéd csak egy kisiklás volt, és a továbbiakban, bár nélkülem, de vissza fogsz tudni térni egy számomra már régen túl autokrata, túl radikálisan EU és migránsellenes álláspontra és így lemosod magadról legalább a ma már a nyugat-európai szélső jobboldal számára is vállalhatatlan, nyíltan fajgyűlölő politikát hirdető miniszterelnök vádját; ami, legalábbis számomra, szöges ellentétben áll azzal a Viktorral, aki 2002 novemberében beállított hozzám és akivel egészen 2013-ig öröm volt együtt dolgozni" - idézte Hegedüs levelét a hvg.hu.