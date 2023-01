A legsúlyosabb helyzet Würzburg és Coburg környékén alakult ki, ahol az útfenntartó csaknem 50 kotrógép bevetésével sem tudott lépést tartani a heves havazással. A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék miatt Würzburg tágabb térségében, Alsó-Frankföld kormányzati kerületben már délelőtt tízig 110 kisebb-nagyobb közúti baleset történt, a szomszédos Felső-Frankföldön pedig nagyjából száz - jelentette a Bayerischer Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati médiatársaság.

A Németország északi részén fekvő Schleswig-Holstein tartományban már kedd este csúszóssá váltak az utak. Húsznál is több baleset történt, legalább két ember súlyosan megsérült, és több autó megrongálódott.

❄️ Der #Winter ist zurück im Norden Bayerns. Am Vormittag waren in Unterfranken ein Bus und ein Räumfahrzeug von der Straße abgekommen. In zwei Landkreisen und in #Würzburg fiel der Unterricht aus. Große Behinderungen gibt es auch auf der A9 bei Hof. https://t.co/dyXG7OJa27