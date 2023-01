Sok gyógyszertárban hiába kérnek a betegek felső légúti fertőzésre recept nélkül kapható készítményeket, ugyanis kifogytak a készletek. "A forró italporok, illetve a kombinált tabletták sajnos nem kaphatók, a nagykereskedők csak csökkentett mennyiségben tudták a rendelkezésünkre bocsátani" - mondta a napokban ATV Híradójának Ster Erika debreceni gyógyszerész.

És valóban:

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján található rendszeresen frissített táblázatban mintegy 1500 készítmény szerepel hiánycikként

Köztük a leggyakrabban alkalmazott köptetőpor is.

A Baranya Megyei Gyógyszerész Kamara elnöke, Kőhegyi Imre szerint előbb-utóbb antibiotikumokból is hiány lehet. Nyugat-Európában is antibiotikumhiány van,

az ukrajnai háború nagyon sok gyógyszert fölszív, rengeteg a beteg, rengeteg a sérült, akiknek antibiotikumra szüksége van

illetve a Covid tavaly nagyon leterhelte a gyógyszergyártókat is” – tette hozzá Kőhegyi Imre.

Az ATV híradója beszélt olyan háziorvossal aki a recept felírásra előtt inkább odatelefonál a patikába, hogy van-e az igényelt gyógyszerből.

A gyógyszerhiány valóban egyre gyakoribb jelenség, de nem a patikák tehetnek róla – ezt már a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán nyilatkozta az InfoRádiónak. Szerinte valódi gyógyszerhiányról elsősorban akkor beszélhetünk, amikor vényköteles gyógyszer nem érhető el sehol az országban.

A vény nélküli gyógyszerekből olyan nagyon sok van, hogy ott azonos hatású gyógyszerrel a beteg által keresett gyógyszert bármelyik gyógyszertárnál gyógyszerész simán tudja helyettesíteni

– mondja.

A vényköteles gyógyszereknél pedig alapvetően nem akkor van probléma, hogyha ez a gyógyszer éppen nem szerezhető be, hanem akkor, hogyha az orvosnak nincs információja arról, hogy melyik gyógyszer az, amelyik nem szerezhető éppen be, és ő ezt felírja – tette hozzá Hankó Zoltán.

A gyógyszerész kamara elnöke szerint az OGYÉI adatbázisát érdemes lenne összekötni az orvosokéval, hogy ne írjanak fel olyan gyógyszert, ami éppen nem kapható

„Az OGYÉI honlapján az érhető el, hogy melyik gyógyszerek azok, amelyek nem szerezhetők be országosan. Ugyanakkor az az információ is fontos az orvosnak és a betegnek is, hogy egy éppen nem beszerezhető gyógyszer mikor válik ismét elérhetővé.” – mutatott rá Hankó Zoltán.