A szállítási nehézségek és az ukrajnai háború komoly gondot jelent a belgiumi sörfőzdéknek. A Huyghe főzdében például kezdenek kifogyni a palackokból. Ezek nagy része ugyanis Oroszországból érkezett - írja az Euronews.

“Ezekről a 33 centiliteres palackokról van szó. Tudom, hogy más főzdék is ezekkel dolgoznak és náluk is gondot okoz a hiány. Nálunk ez tényleg nagy gond, hiszen a termékeink 87 százalékát exportáljuk. Vagyis ezek az üvegek nem jönnek vissza" - mondta a sörfőzde igazgatója, Alain de Laet. Ebben a főzdében 110 alkalmazottal naponta 250 ezer hektoliter sört gyártanak. Azonban a mennyiség akár 20 százalékkal is csökkenhet a nyáron, ha folytatódik a válság.

Az üveggyártás költségeit a magas energiaárak is növelik. Emiatt néhány gyártó az alumínium-dobozokkal helyettesítené a palackokat, azonban ezen a területen is globális ellátási problémák vannak. "Néhány sörfőzdét a többieknél jobban érint majd a válság. Ez lényegében azon múlik, milyen csomagolóanyagot használnak és hogy honnan érkeznek a szállítmányaik. Azon is sok múlik, melyik országban dolgoznak és hogy van-e visszaváltható üveg a kínálatukban. Vagyis minden cég esete más és más. Szerintem hamarosan nagy emelkedés jön a fogyasztói árakban. Néhány terméknél pedig leállhat a termelés" - mondta Simon Spillane, az európai sörfőzdék egyesületének szóvivője. A szektor európai szinten kétmillió embernek ad munkát, beleértve a gabonaipart és az üveggyárakat is.