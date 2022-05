A Kastle irodabiztonsági cég új adatai, amelyek több ezer kereskedelmi épület kulcskártyájának lehúzását követik nyomon, azt mutatják, hogy az Egyesült Államok tíz legnagyobb városában az irodák körülbelül 40 százalékban kihasználtak, ami 15 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az olyan vállalatok, mint az Apple és a Google, áprilisban kezdték el előírni a legtöbb alkalmazottnak, hogy legalább néhány napra térjenek vissza az irodákba.

Az ADP Research Institute e hét elején közzétett felmérésének eredményei szerint azonban az irodába való visszatérést megkövetelő vállalatoknál a következő hónapokban több munkavállaló hagyhatja ott a munkahelyét - és az irodába való visszatérési kötelezettség különösen a fiatalabb munkavállalókat késztetheti felmondásra. Magyarországon is hasonló a helyzet a fiatal dolgozóknál.

A "People at Work 2022: A Global Workforce View" című jelentés 2021 novemberében több mint 32 000 munkavállalót kérdezett meg az Egyesült Államokból, Indiából, Hollandiából és más országokból. Ennek eredményei szerint a globális munkaerő kétharmada (64 százaléka) azt mondta, hogy már keresett, vagy fontolóra venné, hogy új állás után nézzen, ha a munkáltatója teljes munkaidőben vissza akarja rendelni az irodába – írja a CNBC.

Az irodába való visszatéréssel szembeni ellenállás még erősebb a fiatalabb munkavállalók körében: A jelentés szerint a 18-24 évesek 71 százaléka mondta azt, hogy fontolóra venné, hogy más munkahelyet keres, ha a vállalat ragaszkodna ahhoz, hogy teljes munkaidőben visszatérjen az irodába, míg a 35-44 évesek 61 százaléka, a 45-54 évesek 56 százaléka. A jelentés szerint ez az arány a 35-44 éveseknél 61,a 45-54 éveseknél 56 százalék van.

Itthon is 60 százalék maradna otthon

Magyarországon is hasonló a helyzet két évvel a járvány után: a Behaviour HR-magazin felmérése szerint a munkáltatók is kitartanak a hibrid munkavégzés mellett: a megkérdezettek 56,7 százalékánál hosszú távon is ez a berendezkedés maradhat. A vállalatok jelentős hányada (35,5 százaléka) ugyanakkor kizárólagos on-site munkavégzést tervez, míg 7,9 százalék megtartja a teljes home office-t.

A Schönherz Iskolaszövetkezet e héten publikált felmérése szerint a Z-generáció számára már a távmunka fő hívószó. Míg 2017-ben még a felnőtthöz méltó bánásmódért álltak ki a fiatalok, ma a home office lehetősége és a szabad alkotómunka már fontosabb számukra. Ha az irodai bejárás, illetve otthonról dolgozás közül kellene választani, akkor a diákok 60%-a a home office mellett voksol, de ha maguk oszthatnák be a munkahetüket, akkor annak felét otthon, másik felét pedig a munkahelyükön töltenék.