Karbonsemlegesen működik az Erste Magyarországon – jelentette be sajtótájékoztató keretében Bara Gábor, a bank stratégiai vezetője. A fenntarthatóság az Ersténél stratégiai prioritás, a környezeti és társadalmi szempontok figyelembevétele a bank működésének szerves része, amely beépül a mindennapokba. A fenntarthatóság a vezetőség szintjéig is elér, a javadalmazásuk részben a zöld célok megvalósulásától függ, de már a középvezetői szinten is megjelent ez.

Zöldül a bank

Az Erste saját működéséből fakadó karbonlábnyoma tavaly 1700 tonna volt, ez 70 százalékkal kevesebb az öt évvel ezelőttinél, és mindössze 220 átlagos magyar felnőtt karbonlábnyomának felel meg. Ezt a kibocsátást most a bank kvótavásárlással semlegesíti, de céljuk, hogy 2030-ig már nettó karbonsemlegesek legyenek, azaz ténylegesen nulla legyen a kibocsátás.

A karbonsemlegesség eléréséhez az Erste több komoly lépést tett: a bank hat év alatt 95 százalékkal csökkentette a papírkibocsátását: csak a jogilag kötelezően írásban kiküldendő papírok maradtak meg.

Az Erste emellett az energiafelhasználását 16 százalékkal csökkentette az elmúlt öt évben: részben a folyamatosan modernizált fűtési, hűtési és világítási rendszereknek köszönhetően, részben pedig azért, mert a munkatársak is odafigyelnek arra, hogy energia-megtakarítást érjenek el.

Áram és gépjárműpark

A bank ma már a száz fiókból álló hálózata egészének, és a székházának az áramellátását is zöld energiából biztosítja, és ezt nemzetközi tanúsítványokkal igazolják. Ebben atomenergiából származó áram nem szerepel, de a megújulókból származó áram egy részét importálniuk kell, miután idén nem áll rendelkezésre.

A pénzintézet megkezdte gépjárműparkjának cseréjét is: jövőre az elektromos autók aránya a flottában eléri majd a 20 százalékot, ami 2025-ben már 30 százalék fölé nő. A bank 2030-tól száz százalékban elektromos hajtású járműveket üzemeltet majd.

Karbonsemleges finanszírozás

Az Erste finanszírozási tevékenységében is kiemelt figyelmet szentel a fenntarthatóságnak: 2026-ra a teljes vállalati hitelállomány negyedét környezeti célt szolgáló beruházások fogják adni. Az osztrák bankcsoport 2030-tól nem finanszíroz szénalapú energiaelőállítást.

Az Erste Csoport azt vállalta, hogy 2050-től már a hitelezése is karbonsemleges lesz, vagyis megszünteti azt a kibocsátást is, amit esetlegesen az általa finanszírozott projektek okoznak. Ez azt is jelenti, hogy a banknak ismernie kell minden egyes partner és projekt kibocsátását, a vállalati kölcsönöktől a lakossági jelzáloghitelekig.

Társadalmi célok

Az Erste társadalmi célú vállalásokat is megfogalmaz mégpedig a 200 éves, alapításkori elképzelés jegyében: olyanokhoz is eljussanak, akik nem nagyon érnek el a bankrendszerig. Persze 200 éve egész más volt a helyzet, de most is vannak olyan, elsősorban hátrányos helyzetű rétegek, amelyek kiszorulnak a finanszírozásból, vagy akár még a bankhasználatból is.

A bank önkéntes kamatstopot vállalt az általa finanszírozott alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek, és társadalmi vállalkozások esetében, amelyek egy éven át 3 százalékos kamatot fizethetnek ennek nyomán. Az Erste Social Banking programjának keretében már most 450 társadalmi hatású szervezetnek nyújt kedvezményes számlavezetési szolgáltatásokat.

Rászorulók segítése a bankolásban és a hitelezésben

A kört további mintegy 150 olyan társadalmi hatású szervezettel bővítik az idén, amelyek a pénzintézet ügyfelei, de nem vesznek részt a programban. A bank ezeknek a vállalkozásoknak egyedi képzési és mentoring programot biztosít az idén nyolcéves SEEDS program segítségével.

A programban a rászorulók életminőségének javítását elősegítő társadalmi vállalkozások gyakorlati segítséget kapnak a szervezet hatékony működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Az Erste Social Housing programjában a bank partnerszervezetei keresnek meg olyan rászorulókat (főként azokat, akik egyébként idegenkednek a banki ügyintézéstől), akiknek a Falusi CSOK segítségével lehet méltó lakhatást biztosítani.

A Pénzügyi Patrónus Programban idén összesen több mint 350 állami gondozott gyermek tanul pénzügyi ismereteket. A program a nevelőotthonban élő gyermekek pénzügyi és szociális készségeinek fejlesztésére is koncentrál, részben a tanárok és szociális munkások képzésével, valamint az állami gondozott háttérrel rendelkező, nehéz körülmények között élő családokat is támogatja az adósságrendezésben.

Edukáció

Összességében a lakossági körből a nem hitelképesek finanszírozását, a 7 országban, ahol a bank jelen van, 500 ezer fő pénzügyi edukációját szeretnék megvalósítani. Magyarországon eddig 30 ezer, köztük az iskolákon belül is a hátrányos helyzetű gyereket vontak be a pénzügyi oktatásba.