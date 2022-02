Ezt követően Jair Bolsonaro és Orbán Viktor a Karmelitában tárgyal. Megbeszélésük után sajtónyilatkozatot tesznek, közölte Havasi Bertalan. Ez az első alkalom, hogy brazil államfő Magyarországra látogat - idézi az MTI hírét a Telex.

Az elmúlt években erősödött az előtte alig létező gazdasági kapcsolatunk Braziliával. Nemrégiben például kettő darab KC-390 típusú katonai szállítórepülőt is vásároltunk tőlük, amikkel a NATO kötelékében való szereplésük után, más államoknál is házalhatnak. A gépeket gyártó brazil Embraer vállalat tavaly nyáron nyitott irodát Budapesten.

Bolsonaro hírhedt a Covid-vakcinákkal szembeni szkeptikusságáról. A brazil bíróságok például tavaly decemberben kezdték el vizsgálni egy élő adásban elhangzott kijelentését, miszerint az oltástól AIDS-es lehet valaki. Bolsonaro maga se oltotta be magát, és így karanténra is többször kényszerült. De más szenátusi vizsgálatok is zajlanak az elnök ellen például korrupció miatt.