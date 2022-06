Az első magyarországi posztpandémiás közvéleménykutatásból egyértelműen kiderül, mennyire másként ítélik meg a munkaadók és a munkavállalók a home office-t. Az Epson friss magyarországi felmérése szerint a világjárvány lecsengése után a munkavállalók többségének lényegében az eredeti, a pandémiát megelőző állapotokhoz kellett visszatérnie.

A kutatásban résztvevő dolgozók 76 százaléka szinte minden nap bejár a munkahelyére, és ez a szám az elsősorban szellemi munkát végzők körében is magas, 64 százalék. A válaszadók 24 százaléka viszont elsősorban csak otthonról szokott dolgozni – ez a szellemi tevékenységet folytatók esetében 36 százalék.

Kapcsolódó Komoly kísérlet indul a négynapos munkahétre

Ehhez képest munkaadói oldalon némi merevség figyelhető meg: abban, hogy a dolgozók akár minden munkanapon otthonról végezzék el a feladataikat, csak a vállalkozások ötöde partner. Átlagon felüli az erre való nyitottság a mikrovállalkozásoknál és a nagyvállalatoknál, itt minden második megkérdezett vállalkozás ad lehetőséget rendszeres home office-ra. Utóbbiak körében egyébként jelentős elmozdulás figyelhető meg, hiszen a pandémia előtt ezt csak minden harmadik cégnél engedélyezték.

Irodadilemma

A magyarországi üzleti döntéshozók zöme szerint a hatékony irodai munka feltétele a jó internet és a számítógép/laptop megléte. Ezeken kívül a nyomtatókat (62 százalék), valamint a telefonokat (60 százalék) is az elengedhetetlen kellékek közé sorolják a felmérés válaszadói.

Teljesen máshogy látják a kérdést a munkavállalók. Közülük minden második szerint a munkahelyen végzett munka legnagyobb előnye a társaság, és csak minden harmadik sorolta ide a bent elérhető irodatechnikai eszközöket, leginkább a nyomtatót és a szkennert.

Kép: Epson

Mivel az eredetileg kényszerűségből elterjedt home office az esetek többségében igazolta a működőképességét, ráadásul sok esetben a költségek terén is hatékonynak bizonyult, a munkaadóknak gyakran fejfájást okoz, milyen munkaszervezési rendszerben folytatódjon a munka most, hogy vissza lehet térni az irodákba. Fábián Miklós, az Epson magyarországi fióktelepének vezetője úgy véli, ez a dilemma az irodai géppark esetében is fennáll, hiszen a munkaszervezés kevésbé kiszámíthatóvá vált, mint a pandémia előtt volt.

Mindeközben a home office-ban a munkahelyen megszokott alapfunkciók többnyire nincsenek meg. A felmérés arról tanúskodik, hogy otthoni munka esetén minden ötödik otthonról (is) dolgozónak nehezítette meg feladatai ellátását a nyomtató vagy szkenner hiánya, illetve az azok működésében tapasztalható fennakadások.