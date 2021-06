Két-három héttel később kezdődött a szamóca szezon és nagyjából mostanra véget is ér – mondta egy zöldséges a Népszava riportjában. Az elmúlt napok szaharai időjárása miatt mire kiértek a földekre, már megaszalódtak a szemek. Igaz, munkáskéz is alig akadt, mert a tavalyinál magasabb napszámért sem tolongtak a jelentkezők. A standján már csak a 680-1000 forintos cseresznye várta vevőket.

Az árus szerint a gyors érés miatt ez lesz még olcsóbb is, de az egyéb csonthéjasok ára aligha megy a jelenleginél érdemben alacsonyabb szintre. A hazai barackot 2000-2500 forintért adnák a kereskedők, de azt csak aranyáron lehetne továbbadni. A csúcsot a málna tartja: egy kilóért 4500-5000 forintot is elkérnek az árusok. A banán kilója viszont most csak 300 forint a piacokon.

QP | Quality Placement

Rossz hír a termelőknek és a vásárlóknak egyaránt, hogy az áprilisi fagyok megcsipkedték a korai cseresznyét is. A jelenlegi állapotok szerint összességében a termés akár 60 százaléka is odalett. Nem kizárt, hogy Magyarországon is fölbukkanhat a görög cseresznye, ahol viszont túltermeléssel küszködnek a gazdák.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is drámai pusztítást végzett a tavaszi fagy a kajszibarackosokban. Becslések szerint átlagosan a termés 70-80 százaléka is a fagy áldozatául esett. Talán az idei év legnagyobb vesztese a korai őszibarack, amely idén 80-90 százalékos volt a terméskiesés szenvedett el. Talán a későbbi érésű fajták valamit enyhítenek a hiányon, de az szinte biztos, hogy idén is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, őszibarackot akar venni. Most az importbarackot is még 900-1300 forintos áron kínálják.

A legkeresettebb hazai gyümölcs az alma. Az idei termésbecslésre, még előzetes jóslásokra sem vállalkoznak a szakemberek. Az árakat a több mint hárommillió tonnás átlaghozamával a legnagyobb európai termelő, Lengyelország mozgatja. Annyit megkockáztatnak a szakemberek, hogy talán a hazai átlagtermés felét produkáló tavalyi szüret után idén nagyobb mennyiségre lehet számítani.