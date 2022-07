Nincs egy csepp víz sem Budapest utolsó mocsarában, a Merzse-mocsárban, de még az odavezető csatornákban sem, adta hírül a Merzse-fan, a fővárosi védettségű vizes-mocsaras területtel foglalkozó tematikus Facebook-oldal. mint arról a Magyar Hang beszámolt a post nyomám, egy kis területen zöldellő növényzet látszik a mocsár közepén – ezeknek a gyökerei még éreznek valami nedvességet a talajban. A képen felette látható, rozsdabarna színű növényzet korábban a víztükör szintje alatt élő vízi növények voltak, melyek teljesen kiszáradtak most, hogy a víz eltűnt a mocsárról. Pedig 2019 telének végén még a mocsarat körülvevő erdő széléig is kiöntött a víz.

Korábban közel 200 különböző madárfajt figyeltek és gyűrűztek meg természetvédők a mocsár területén, amelynek kiterjedési területe már csak töredéke a 40 évvel ezelőttinek, amelyik szintén csak töredéke az egykor, a XIX. század közepén még teljesen egybefüggő (a jelenlegi Kis-Merzsét, Gyolcsrétet és Nagy-Merzsét is magába foglaló) vízterületnek, amely legmélyebb részén 4,5 méteres is volt. A mocsár egy „természetes tölcsérben” alakult ki, ugyanis minden oldaláról dombos rész veszi körül, így idegyűlt korábban mind a csapadékvíz, mind a megemelkedett talajvíz, illetve több forrás is táplálta a mocsarat. Az Ecser irányából érkező forrásokat idővel betömegelték, sőt, a mocsár Ecser felőli részén a Lidl és a Jysk építettek az elmúlt években logisztikai központot, így elvágva a vadállomány vonulási útját az Alföld irányából. Rákoscsaba és Rákoskert irányából lakossági beépítés, míg déli irányból a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér határolja a természetvédelmi területet.