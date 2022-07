A ma megjelent Magyarország Közlöny idén valószínűleg az egyik legtöbbet olvasott közlönye, mivel az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó rendelet részletszabályait tartalmazzák - írja sajtóközleményében a Magyar Hőszivattyú Szövetés elnöke, Kiss Pál.

A jogszabályt módosító részletszabályokból a szervezet szerint kiderült, hogy a rendeletet nem kell alkalmazni:

a lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiségre a rendelet alkalmazása során,

a lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiségre a rendelet alkalmazása során.

A Magyar Hőszivattyú Szövetség szerint ez azt is jelenti, hogy Magyarország is elköteleződött a hőszivattyúzás mellett. A hőszivattyú technológia terjedésének elősegítése lehet hazánkban is az energiafelhasználás hathatós csökkentésének, és a fosszilis energiahordozóktól való függetlenedésnek az egyik záloga.

Ez a jövő



A hőszivattyús megoldások jelentik ugyanis az elektromos áram alapú fűtés leggazdaságosabb módját. Mivel főleg megújuló energiával működik, a hőszivattyú a jelenleg leginkább költséghatékony és környezetbarát fűtési megoldás - áll a szervezet közleményében.