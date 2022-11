Szüleink, nagyszüleink még azt mondták: mindenkinek meg kell fizetnie a tanulópénzt. Mi inkább úgy gondoljuk, hogy felesleges olyasmibe óriási energiát fektetni, ami az előttünk járóktól megtanulható.

Az üzleti mentorálás lényege, hogy tapasztaltabb üzleti szereplők segítsék azokat, akik még az út egy korábbi szakaszán tartanak. Nem végzik el helyettünk a munkát, inkább segítenek kicsit simábbá tenni a göröngyös utat, illetve felhívják a figyelmüket az esetleges buktatókra. Az új termékek felfedezése mellett ez is a Hungaricool termékverseny egyik fontos feladata.

Hungaricool - verseny hátszéllel

A SPAR Magyarország 2019-ben indította el egyedülálló termékversenyét. Ennek célja, hogy kiváló, de széles körben még nem ismert - országos kiskereskedelmi láncokban még nem kapható - hazai termékeket juttasson a SPAR hálózatán keresztül a szélesebb piacra. A Hungaricool jóval több, mint egyszerű verseny. A résztvevők jelentős piaci tudáshoz jutnak, ami kiterjed a vállalkozások számára fontos területekre, mint a marketing, a piackutatás, a beszerzés, a vállalati- és vállalkozási jog, a minőségbiztosítás és minőségirányítás, a logisztika és a pénzügy. A tréningek, és a konzultációs lehetőség a felsorolt területek szakértőivel különleges lehetőség a vállalkozások számára.

Mit üzennek a győztesek?

Októberben elindult a Hungaricool új “évada”, most jelentkezhetnek azok a termelők, kisvállalkozások, akik a SPAR és a K&H termékversenyében szeretnék megmérettetni magukat. Jól hangzik? Úgy érzed, neked, és a termékednek is ott a helye? Ha még nem olvastad a pályázati felhívást, ismerd meg a verseny menetét, és tudj meg ennél többet! A legjobb lenne megkérdezni azokat, akik korábban már sikeresen vettek részt a Hungaricool termékversenyen!

Lássunk néhány jótanácsot a korábbi Hungaricoolosoktól:

Felkészülni a robbanásszerű növekedésre

Egy kisvállalkozás, amelyik kis mennyiségben gyártja és helyben értékesíti termékeit a Nagy Piacra kijutva valahogy úgy érzi magát, mint a vitorlázó, aki eddig csak egy kis tavon hajózott, most meg hirtelen az óceánon találja magát.

“Kiemelkedési lehetőség a kisvállalkozói közegből” - fogalmazza meg a Hungaricool lényegét Demeter Klaudia, a Demeter Chocolate frontembere, aki ezt látja a legnagyobb lehetőségnek a SPAR és a K&H termékversenyében. Számukra egy évekig tartó küzdelem fináléját jelentette a versenyben elért siker. “Ahhoz azonban, hogy valaki élni tudjon a lehetőséggel, alaposan össze kell kapnia magát. “A verseny óriási lehetőség, egy rendkívüli tanulási folyamat. Aki tud, akar fejlődni, annak fantasztikus dolog a Hungaricool. A szakértők, mentorok rengeteget segítenek - nekünk például a termékek bevizsgálásában, csomagolásában, de a munkát alapvetően neked kell az egészbe beleraknod. Aki képes erre, az nagyon jól jár!”

Egy verseny, ami megváltoztatja az ember életét

Koletán Gergely a cserepekben nevelt chili-cserjéktől jutott el saját vállalkozásáig, a szószokat, zseléket és egyéb “erősítőket” gyártó Chiliyardig.

“Ez a verseny olyan kapukat nyitott ki, amik korábban elérhetetlenek voltak számunkra” - állítja Gergő. “A Chiliyard leginkább a márkeépítéshez és az országos értékesítéshez kapott óriási impulzust. Nem elég, hogy kijutsz egy nagy piacra, arra fel is kell készülni. A nagyobb volumen, az engedélyezés, a minőség, a logisztika - a SPAR beszállítójaként mást jelent, mint egy helyi vállalkozásnak.”

A versenyen és a SPAR Beszállítói Akadémián a Chiliyard ehhez kapott felkészítést, feladatokat.

“Fejben kell dönteni, hogy valaki akarja-e ezt az egészet, nyitott-e a változásra, esetleg képes-e feladni eddig főállását?”

A siker, mint kihívás

Neumann-Bódi Edit, az Italműhely vezetője is lelkesen mesél a Hungaricool programról. “A siker mellékhatásokkal jár. Fontos felkészülni a minőségi ugrásra. Hirtelen gondoskodnod kell a nagyobb gyártókapacitásról, biztosítanod kell a minőséget és a mennyiséget.” Neumann-Bódi Editnek és csapatának sikerült.

“Fantasztikus program, számomra abszolút meglepetés volt, hogy egy “multi” ennyire segíti a beszállítókat.” Edit a verseny során a pénzügytől a logisztikáig rengeteget tanult. “Ezt a tudást - sok munkával - talán máshonnan is össze lehetett volna szedni. Ami viszont talán ennél is nagyobb érték, az a kapcsolati háló. Kitűnő, segítőkész szakembereket ismerhettünk meg és lehetőség volt találkozni a Hungaricool korábbi nyerteseivel is. Remélem, mi is tovább tudjuk majd adni tapasztalatainkat a versenyre most jelentkezőknek.”

Lecke haladóknak

Szalay József vállalkozása, az Anjuna Ice Pop már messze nem egy garázsvállalkozás volt, amikor a Hungaricool versenyre jelentkeztek. “A termék rendben volt, a gyártókapacitásunk nagyobb volt, mint amit ki tudtunk használni. Számunkra a legnagyobb kihívás az volt, hogy tudunk kijutni egy olyan piacra, ahol már amúgy is óriási a verseny. Az áruházak fagyasztó-kapacitása véges, a mi termékeinknek meg kellett küzdeniük azért, hogy ide bekerüljenek.” Az Anjuna Ice Pop csapata a kapott támogatás révén a csomagolástervezéstől a jelöléstechnikán át a minőségirányításig rengeteget tanult. “A Hungaricool nélkül nem tartanánk ma ott, ahol vagyunk.” - állítja József. “Örültünk a győzelemnek, de a rengeteg megszerzett tudás a legnagyobb jutalom!”

Hungaricool 4

A piac nyitott, de nem képes mindenki átlépni a kapun. A Hungaricool több, mint egy egyszerű termékverseny. A verseny révén a SPAR segít begyújtani a vállalkozások rakétáit. Aki képes felvenni a tempót, kihasználni a verseny nyújtotta lehetőségeket, megalapozza vállalkozása jövőjét. Lehet, hogy egy év múlva a te vállalkozásodról írunk majd, mint követendő példáról?