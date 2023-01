Nagy öröm számunkra, hogy a negyedik évadra több, mint 300 termékkel neveztek a Hungaricool versenyre. Többségük érdekes, értékes termék, de – a versenykiírásnak megfelelően – csak a tíz győztes kerülhet az INTERSPAR áruházakba. Tíz olyan termék, amiket nemcsak kipróbálnak a fogyasztók, de utána rendszeres vásárlóivá is válnak.

Érthető, hogy a pályázók többsége türelmetlenül várja a visszajelzést és feltétlenül tudni szeretné a saját terméke értékelésének pontos részleteit. Sajnos nem tudunk mindenkinek egyenként, részletes indoklással válaszolni, mégis úgy gondoltuk, hogy adunk egy kicsit mélyebb bepillantást a kulisszák mögé, hogy érzékeltessük egy termékverseny eredményei mögötti komplex szempontrendszert.

A beérkezett pályázatok útja

A Hungaricool termékverseny természetesen nem a zsűrizéssel kezdődik. A jelentkezések beérkezésével párhuzamosan zajlott az előminősítés, melynek során a szervezők – a SPAR beszerzői, termékmenedzserei – ellenőrizték a pályázati kiírás kritériumainak való formai megfelelőséget. Már ezen a ponton számos termék kiesett a nevezési kritériumoktól való eltérés miatt (például a terméket nem Magyarországon gyártják, vagy már kapható országos kiskereskedelmi láncban).

Ezen kívül a pályázók által megadott adatok alapján a SPAR szakemberei vizsgálták, hogy a pályázó termékek és azok előállítói milyen fejlettségi, érettségi szinten vannak és milyen a várható piacképességük. A rendelkezésre álló információk alapján azt becsülik meg a folyamat során, hogy alkalmas lehet-e a vállalkozás arra, hogy rövid időn belül komoly szintet lépjen. Néhány fontos tényező, amit ilyenkor a bírák figyelembe vesznek:milyen a termék kiszerelése,

milyen az előállítás módja,

mekkora mennyiséget képes adott idő alatt előállítani a gyártó,

milyen a csomagolás, a márkázás,

folyamatosan képes lehet-e a vállalkozás a minőség megtartására, a megfelelő mennyiségű termék előállítására és beszállítására,

mennyire egyedi, újszerű, érdekes a termék - mennyire tér el a már piacon lévő versenytárs termékektő

A Hungaricool győzteseinek kiválasztásakor nem egyszerűen a termékeket minősítjük. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a győztes termékeknek folyamatosan ott kell lenniük az INTERSPAR áruházak kínálatában.

– hangsúlyozza Tollas Attila, a SPAR Magyarország regionális beszerzési vezetője, a Hungaricool termékverseny projekt menedzsere.

Szerencsére nagyon sokféle termékkel találkozunk ilyenkor, melyek között olyanok is vannak, amelyek nehezen értelmezhetőek (például vegán ásványvíz), vagy olyanok, amelyek igazán magas minőségűek, de a jelen gazdasági helyzetben magas áruk és szűk vásárlóközönségük miatt nincs igény rájuk (például szarvasgombás homárfalatkák).

A piacképesség megítélésének része a pályázók által kalkulált fogyasztói ár is. Szintén gyakran előfordul, hogy az elképzelt ár irreálisan magas és a beszerzési szakemberek tapasztalatai alapján túlságosan távol van attól, amennyiért a fogyasztók levennék az adott terméket a polcról.

Az előminősítés alapján potenciálisan megfelelőnek bizonyult termékekből termékmintát kértünk be. Ezeket több körben és számos szempont alapján értékelik a szakemberek. Természetesen élelmiszertermékek esetében alapvető, hogy a termék finom legyen, de itt már számos egyéb szempont is felmerül, hiszen mások mellett fontos a termék külső megjelenése, összetevői, alapanyagai, eltarthatósága, és a fenntarthatósági szempontok érvényesülése is.

A „zsűrinek nehéz dolga van” – szoktuk mondani. Nálunk ez halmozottan igaz, hiszen gyakran előfordul az is, hogy két, vagy három, minden szempontból kiváló minőségű, de azonos termékkategóriába tartozó áru közül kell kiválasztani azt az egyet, amely talán csak egy hajszállal finomabb a többinél.

Fontos látni, hogy egy termékverseny kiválasztási szempontjai mennyire szerteágatózak, mennyi nézőpontból lehetséges egy terméket vizsgálni. Úgy gondoljuk, hogy a Hungaricool zsűrizése folyamán kieső pályázóknak is érdemes a fenti szempontok alapján végiggondolni termékük helyzetét. Lehet, hogy 2023-ban nem lesznek ott az INTERSPAR polcain, de megfelelő változtatások, újragondolás után egy év múlva ismét pályázhatnak, és teljesen tiszta lappal indulhatnak a mezőnyben. Ez egy fontos tanulság, hiszen az elmúlt évek Hungaricool nyertesei között számos olyan volt, amely korábban már pályázott, de elsőre nem sikerült bejutnia a legjobbak közé.

Ezúton is köszönjük a hazai termékgyártók érdeklődését és lelkesedését – minden pályázónknak további sikeres márkaépítést, termékfejlesztést kívánunk!

A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.