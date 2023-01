A környezettudatos vállalkozás üzleti modelljének kialakítása hosszú távú elköteleződést jelent, ahol a hangsúly a kibocsátás csökkentésén és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásán van.

De mit tehet egy vállalkozás annak érdekében, hogy a működése hosszú távon is fenntartható legyen? Mutatunk néhány tippet, milyen lépésekkel tudod vállalkozásodat fokozatosan környezettudatosabbá tenni!

1. Szelektív hulladékgyűjtés

Apróságnak tűnhet, mégis sokat tehetsz a Földért, ha nem csak otthon, de az irodában, raktáradban is szelektíven gyűjtöd a szemetet és a csomagolóanyagokat. Már csak amiatt is, mert így igen szembetűnő lehet, hogy mennyi papírt és műanyagot használsz el, nap mint nap.

2. Papír helyett digitális megoldások

Érdemes átgondolni, hogy valóban szükség van-e annyi papírra, nyomtatásra a cég működéséhez, amennyit jelenleg használsz, vagy ki lehet-e váltani digitális megoldásokkal. Az üzleti folyamatok digitalizációjával csökken a papírhasználat miközben nő a hatékonyság, felgyorsulnak az átfutási idők, transzparens lesz minden tevékenység és egyúttal több lesz a hely-, idő- és költségmegtakarítás is. A gyors, kényelmes, egyszerű és zökkenőmentes, automatizált folyamatok nem csak a kollégák, de az ügyfelek elégedettségét is növeli. Indulásként bankolj digitálisan, a K&H-nál számos elektronikus megoldás közül választhatnak a vállalkozások: számlázz online, digitalizáld az adminisztrációt, a szerződéskötést, vezesd be az elektronikus aláírást.

3. Megújuló energiaforrások

A rezsicsökkentés eltörlését követően még inkább előtérbe kerültek a zöld megoldások, az energiahatékonysági beruházások. Ezek amellett, hogy kedvezőek a környezet számára, hosszú távon költségcsökkentő hatással is bírnak. Egy-egy ilyen beruházáshoz nagy segítség lehet a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ államilag támogatott, kedvező, évi fix 5 %-os kamatozású hitelkonstrukció.

Az átalános beruházási célok mellett ugyanis kifejezetten energiahatékonyságot javító beruházásokra is igényelhető, mint például napelemrendszer kiépítése, korszerű termelőeszközök beszerzése, nyílászárók cseréje vagy megújuló energiaforrásból megtermelt villamos- és hőenergia tárolására alkalmas berendezés telepítése.

4. A károsanyag-kibocsátás csökkentése

A NAV adatai szerint dinamikusan növekszik a cégesautó állomány. Míg 2016-ban 219 ezer cégautó volt Magyarországon, 2020-ban már 266 ezer, és nagyrészük még fosszilis üzemanyaggal működik. Érdemes ezért utána nézni, hogy milyen elektromos meghajtású autókkal lehet bővíteni vagy lecserélni a céges eszközöket.

A K&H zöldautó finanszírozás igénybevétele a flottaüzemeltetés tudatos zöldítését támogatja. Az elektromos autó beruházás a környezeti fenntarthatóság mellett, nemcsak társadalmilag felelős döntés, üzleti szempontból is előnyökkel jár a vállalkozás számára. Nincs regisztrációs, gépjármű és cégautó adó sem és számos helyen díjmentes a parkolás.

5. Home office

A koronavírus óta jól tudjuk, hogy nagyon sok munkahelyen vált lehetővé az otthoni munkavégzés, amivel szintén sokat tehetünk a fenntartható jövőért. A munkavállalóknak kevesebbet kell utazniuk, így csökkentve a károsanyag kibocsátást. Emellett rugalmas munkavégzést tesz lehetővé, amellyel könnyebben megvalósítható a munka-magánélet egyensúlya, hozzájárulva a teljesebb élethez. Nem utolsó sorban pedig a költségeidet és az irodát energiafogyasztását is csökkentheted, ha nem tartózkodik minden munkatárs, mindennap az irodában, így elegendő lehet akár kisebb helyiség is.

6. Zöldebb környezet

A globális felmelegedéshez vezető egyik ok a természet visszaszorulása, amit leghatékonyabban növények ültetésével, a zöld felület újbóli növelésével lehet visszaállítani. Ha az irodának van saját kertje, ültessünk fákat, bokrokat, amelyek amellett, hogy tisztítják a levegőt, természetes árnyékot is adnak.

Sikeres környezettudatos vállalkozások

A Hungaricool termékversenyre érkező pályázatok elbírálásánál is figyelembe vesszünk a fenntarthatóságot, hiszen a verseny korábbi nyertesei között is számos olyan vállalkozás van, aki a napi működése mellett, a termékei kapcsán is előtérbe helyezi a fenntartható szemlélelet. A Ricely rizsalapú italok alapanyaga, a rizs, hazai termeltetésű, így a szállítása során kevesebb károsanyag keletkezik, a Simon Gyümölcs üdítőitalainak fémdobozos csomagolása pedig korlátlan alkalommal újrahasznosítható.

Hamarosan az is kiderül, kik lesznek idén a SPAR és a K&H HUNGARICOOL termékversenyének idei győztesei, akiknek a termékeit országosan megismerhetik a fogyasztók az INTERSPAR üzletekben!

A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.