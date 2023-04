Tamási Richárd „családi örökségként” kapta az élelmiszeripar iránti érdeklődést. Már gyerekkora óta tervezte, hogy egyszer majd saját csokimárkája lesz. Most fontos lépést tett ebbe az irányba.

A gyerekkori álmok mára valóra váltak, ráadásul a legjobbkor: a Chocorich termékcsalád éppen a Hungaricool termékverseny nevezési időszaka előtt készült el, így logikus volt, hogy a pálinkás finomságok is részt vegyenek a versenyben. Ahogy mondani szokás: a többi már történelem, hiszen a Chocorich bejutott a Hungaricool legjobbjai közé, és már elérhető az INTERSPAR üzletekben.

A Chocorich minőségi étcsokoládé golyókba rejtett szamócapálinkát, körtepálinkát, szilvapálinkát vagy barackpálinkát kínál, ám Richárd már dolgozik új variációkon.

„Az alkoholos csoki előállítása egyáltalán nem egyszerű, mivel a pálinka nem közvetlenül a csokival érintkezik, hanem egy cukorból készült tartályba kerül” – avat be bennünket a szakmai titkokba Richárd. Mára ez a technológia jól működik, bérgyártásban készülnek az édességek. Richárd bízik benne, hogy a Chocorich termékek hamarosan a vevők kedvenceivé válnak.

A Chocorich termékek titka szerintem az, hogy prémium pálinkákkal készülnek. Úgy gondolom, csak ezek a különleges italok adhatják meg azt az élményt, ami megkülönbözteti ezeket a csokikat más hasonló termékektől.

A márkaépítés fontos része a csomagolás. Tamási Richárd ezt sem bízta a véletlenre, hanem maga végzi a tervezői munkát. Így készültek el a Chocorich jellegzetes csomagolásai, ikonikus helyszínekkel és élőlényekkel. Ma még egyszemélyes vállalkozás áll a Chocorich termékek mögött, de Richárd bízik benne, hogy a jövőben növekedésnek indul a cég.

Óriási sikernek tartom, hogy elsőre sikerült bejutnom a Hungaricool győztes csapatába. Ha most nem jött volna össze, több másik versenyzőhöz hasonlóan a következő években is mindenképpen újra próbálkoztam volna. Nagyon fontos nekünk, induló vállalkozásoknak a Hungaricool, hiszen az intenzív felkészítéssel és az áruházi jelenléttel óriási lendületet ad

– mondja Richárd, aki hosszabb távon önálló csokoládémárkát szeretne felépíteni.

„Ehhez nagyon fontos állomás a Hungaricool termékverseny. A bekerüléssel a zsűritől, majd a felkészülés során is sok visszajelzést kaptam. Nagyon várom a vásárlói véleményeket is. Bízom benne, hogy ezek alapján, még jobban megerősödve a Chocorich hosszabb távon is megmarad az INTERSPAR áruházak kínálatában" – mesélt terveiről és reményeiről a márka tulajdonosa.