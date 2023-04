Fehér Melinda és férje, Kulcsár István Róbert, a Tunki-Tunki mögött álló pár története lehetne akár egy hollywoodi gasztro-vígjáték forgatókönyvének alapja is. Persze akkor sokan hinnék azt, hogy az egész az írók fejéből pattant ki, és legfeljebb nyomokban tartalmaz valós elemet. Pedig a Tunki-Tunki sztorija megtörtént, és egyáltalán nem mindennapi, mint ahogy a termékeik sem.

Építőiparból a konyhába

Melinda tíz évig volt egy építőipari cég marketingosztályán szövegíró és rendezvényszervező. Szerette a munkáját, szerette a kollégáit, a főnökei megbecsülték. Erre mondják azt, hogy jó helye volt. Amikor azonban 2018-ban idült sokízületi gyulladást diagnosztizáltak nála, eldöntötte, hogy életmódot vált, azaz lemond az állati eredetű ételekről. De ekkor még nem tudta, hogy hamarosan karriert is vált.

„Elmentem egy vegán piacra – szerencsére akkor már volt ilyen –, ott találkoztam először a Tunki-Tunkival és annak megálmodójával, az előző tulajdonossal. Megkóstoltuk a termékeket, amik nagyon ízlettek, vettünk is néha, ha valahol rájuk akadtunk. Majd eltelt pár év, és láttam a Tunki Facebookján a hirdetést, hogy a tulajdonos, Kinga ikreket vár, ráadásul veszélyeztetett terhes, így sajnos kénytelen megválni a vállalkozásától. Akkor döntöttünk úgy a férjemmel, hogy megpróbáljuk.”

Melinda írt egy hosszú e-mailt a saját történetéről, amit még pár „felvételi” kör követett, majd 2022 elején az övék lett a Tunki-Tunki. A váltás nagyon éles volt, már csak azért is, mert ahogy Melinda mondta: „Semmi élelmiszeripari tapasztalatom nem volt, sőt, főzni sem nagyon tudtam, amikor átvettük a Tunkit; szóval szinte a nulláról indultunk. Mégis azt éreztem, hogy jó döntést hoztam. Mindig is tudtam, hogy ha lesz saját vállalkozásunk, az csak olyan lehet, ami az állatokon is segít, és ami a környezetnek is jót tesz. A Tunki pedig pont ilyen.”

Hungaricool, második felvonás

Melinda ismerte már a Hungaricool versenyt, sőt, a Tunki-Tunki az előző tulajdonos vezetése alatt 2021-ben már nevezett, de akkor nem jutottak a döntőbe. Melinda kedvét ez nem vette el.

„2022-ben, a nevezési határidő előtti estén, december 5-én adtuk be a jelentkezésünket. Gondoltuk, nincs mit veszíteni.” Valóban nem volt, sőt, a Tunki-Tunki idén Hungaricool győztes lett, négy termékkel került be az INTERSPAR kínálatába: a Tunki-Tunki sültpaprikás édesburgonya krém, a salsa szósz, a mexikói szósz és az indiai szósz várja tavasztól a vásárlókat.

A szintlépés azonban nem mindig egyszerű egy vállalkozás életében. „Az első INTERSPAR-os rendelés a Tunki életében a valaha volt legnagyobb mennyiség volt” – meséli Melinda.

„Több mint kétszer annyi üveg, mint az addigi rekordunk, és a termékeket a mai napig mi főzzük. Azt hittük, ez lesz a legnagyobb kihívás a számunkra, de volt mással is munka, az elmúlt másfél hónap arról szólt, hogy a SPAR minden feladatát teljesítsük. Viszont aki a SPAR szigorú feltételeinek megfelel, az onnantól kezdve bárhova be tud kerülni.”

Nincs akadály

Melindának a Beszállítói Akadémia programja is sokat hozzátett az élményhez, nemcsak a témák hasznosak, de a mentorok is nagyon segítőkészek, akik – ahogy Melinda fogalmazott – végig fogják a kezüket, és nincs akadály, amit ne tudnának velük együtt megugrani. Ami pedig ennél is fontosabb, az az összetartás.

„A kilenc győztes nem egymás ellenfele, hanem bajtársa. Segítjük egymást és tanácsot adunk, ha valaki elakad. Nagyon jó érzés, hogy ez nem a rideg versenyszféra, ahol cápának kell lenni, máskülönben nem lehet érvényesülni. Persze, brutál a meló mennyisége, de ez a baráti légkör rengeteget segít” – tette hozzá.

A Tunki-Tunki csapat a győzelem után sem dől hátra. Terveik között szerepel, hogy a jövő évben folytatódjon az együttműködés, és az INTERSPAR után jövőre a SPAR polcaira is felkerüljön a termék.

Azért szeretnénk a lehető legtöbb emberhez eljutni és igazából azért indultunk el a Hungaricoolon is, mert hiszünk a termékben. Hiszünk benne, hogy egy „mentes” termék is lehet jó és finom, és minél több emberhez eljut, annál többet tudunk tenni az állatokért.

„Napjaink egyik legkörnyezetszennyezőbb tevékenysége a nagyüzemi állattartás, így manapság a vegán élelmiszerek környezetvédelmi jelentősége hatalmas. Ha mi a magunk módján tudunk ez ellen tenni, akkor már van haszna a munkánknak.”

Mindennek eljön az ideje

Melinda azoknak is üzent, akik nem indultak vagy nem kerültek be a döntőbe: „Ne hagyjanak ki semmilyen lehetőséget, ha kell, induljanak el másodszor is a versenyen. Mi sem adtuk fel, a Tunki-Tunki másodszor indult, amikor nyert. Mindennek eljön az ideje, és ha hisznek a termékben, sikerülni fog.”

