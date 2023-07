Július 1-jén a magyar biztosításközvetítői piac valaha volt legnagyobb fúzióját hajtották végre, a Hungarikum Alkusz Cégcsoport öt tagvállalata – a HUNInsurance Kft., a HUNInsurtech Kft., a HUNPartner Kft., a HUNPénzügyi Tervező Kft., valamint a HUNRisk.hu Kft. – egyesült a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel – jelentette be Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az egyesüléssel Magyarország legnagyobb és legeredményesebb, száz százalékban hazai tulajdonú biztosítási és pénzügyi szolgáltató vállalata jött létre.

A társaság emellett a teljes biztosítási szektor fejlesztését is célul tűzte ki, ezért egy 12 pontot tartalmazó javaslatcsomagot állított össze a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Biztosítók Szövetségének részére.

A konzultációs témakörök a piaci verseny élénkítését, a prudens működési rend felállítását, a biztosítási penetráció erősítését, ezzel összhangban pedig a biztosítási tanácsadók számának növelését, valamint az ügyfelek valós érdekképviseletének kialakítását támogatják.

A javaslatok között Keszthelyi Erik kiemelte: a káresemény során, a biztosító által nyújtott szolgáltatások határidejénél a jogszabályok jelenleg kizárólag az ügyfelek számára előírt dátumokról rendelkeznek, pedig éppen ugyanennyire fontos lenne, hogy az ügyfelek is kiszámíthatóan és előre szabályozott keretek között juthassanak a kárkifizetéshez.

A javaslatcsomag elemei:

a gondozóváltás/örökítés hiányzó jogszabályi alapjának megteremtése;

az időjárási határértékek egységesítése a biztosítási feltételekben;

a biztosításközvetítők foglalkoztatási jogviszonyának választási szabadsága;

egységes biztosítási fogalomtár megteremtése;

kártörténeti nyilvántartásból történő lekérdezés biztosítása alkuszok részére;

többes ügynökök állományátruházás szabályainak jogszabályi rögzítése;

független biztosításközvetítő (alkusz) tevékenység végzésének személyi feltételeinek kiegészítése;

a biztosításközvetítők szabad elhelyezkedésének garanciája;

a biztosításközvetítők létszámának növelését elősegítő intézkedések.

Van egy tervünk, harminc év után az állóvizet alapjaiban felkavarni

– mondta Keszthelyi Erik, aki arról is beszélt, hogy reformra van szükség, ami nem lesz könnyű, de kell a változás, mert a biztosítási piac hatalmas fejlődés előtt áll.

Hozzátette: a versenyhelyzet élénkítésére és a penetráció emelésére a biztosítási iparág teljes megreformálására van szükség.

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. több mint 500 ezer ügyfelet szolgál ki, ezer tanácsadójával, valamint közel 300 munkavállalójával 2023. január 1-jén zártkörűen működő részvénytársasággá alakult, majd februárban 100 százalékos leányvállalataként megalapította a Magyar Biztosítóholding Zrt.-t.

Keszthelyi Erik kiemelte: míg a top 20 alkuszcég értékesítési árbevétele átlagosan 14 százalékkal nőtt 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest, addig a Hungarikum Alkusz Cégcsoport értékesítés árbevétel növekedése ugyanezen időszakban a 24 százalékot is meghaladta.

2022-ben a cégcsoport több mint 17,5 milliárd forint árbevétellel zárta az évet, ami mintegy 430 százalékos növekedést jelent a 2018-as évhez képest.

Már az idei év első öt hónapja is jól alakult, mivel az árbevétel meghaladta a 9,3 milliárd forintot, ami egy év alatt 28 százalékos növekedést jelent.

Ugyancsak dinamikus növekedési pályára lépett a szakmai hátterű pénzügyi befektetőként többségi tulajdonában álló CIG Pannónia Csoport is. 2022 évi díjbevétele meghaladta a 33,1 milliárd forintot, a 2021-es évhez képest mintegy 30,38 százalékos árbevétel-növekedést produkálva – szemben a biztosítási piac 7,86 százalékos átlagos növekedésével.

2023 első negyedéves jelentése alapján a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. bevétele 38 százalékkal, adózott eredménye háromszorosára emelkedett 2022 azonos periódusához képest. A tulajdonszerzésre eddig összesen 14,5 milliárd forintot fordított Hungarikum Alkusz, tulajdoni aránya 2023. június végére 58,42 százalékra emelkedett – mondta Keszthelyi Erik.

Belépnek az online piacra is, sőt képzés is lesz

Kitért arra is, hogy idén szeptemberben az online biztosításközvetítő piacra is belépnek, és a biztosítási szektorban a digitalizáció új szintjét valósítják majd meg. Céljaik között szerepel, hogy három éven belül legalább egymillió ügyfél szerződését kezeljék a digitális felületeken.

A szakember kitért arra is, hatalmas szüksége van a biztosítási szektor fiatalítására is, a szakma átlagéletkora 55 év, a 30 év alatti biztosítási tanácsadók aránya pedig mindössze 7 százalék. Éppen ezért kezdeményezték, és Győrben a Széchenyi István Egyetemen szeptemberben elindul egy úgynevezett biztosításszakmai képzés, de több egyetemmel is tárgyalásokat folytatnak.

Fel kell rázni a szektort

Kitért az előadásában arra is, hogy az elmúlt tíz évben harmadával csökkent hazánkban a biztosítások aránya a háztartások pénzügyi vagyonában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban pedig az éves biztosítási díjbevétel a GDP 9,45 százaléka, míg Magyarországon ugyanez az arány mindössze 2,4 százalék. Az uniós rangsorban csak Romániában, Litvániában, Lettországban és Szlovákiában rosszabbak a mutatók.

Van elég potenciál a szektorban, mert Magyarországon ötmillió gépjárművet használnak CASCO nélkül, és több mint egymillió ingatlant lakásbiztosítás nélkül. 2,8 millió foglalkoztatott van állományban öngondoskodás, 4 millió munkavállaló pedig egészségbiztosítás vagy kockázati biztosítás nélkül – sorolta a szakember.