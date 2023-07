Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója július 22-én jelentette be, hogy a Forma–1-es Magyar Nagydíj eddigi, 2027-ig szóló szerződését 2032-ig meghosszabbították. A versenysorozat jogtulajdonosa a hosszabbítás feltételéül szabta, hogy a 2026-os viadalig elvégezzék a Hungaroring teljes megújítását – számolt be róla a Magyar Építők.

Terveink szerint év végére megszületik a munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye, majd (...) 2024 elején lép hatályba a szerződés és elkezdődhetnek az előkészületi munkálatok

– nyilatkozta Schmidt Ádám. Az európai közbeszerzési értesítőben már meg is jelent a kivitelezésről szóló felhívás.

Új paddock és főlelátó a 21. századi igényekhez igazítva

A Hungaroring Sport Zrt. tervezett fejlesztésének célja a meglévő paddock épület bontása, helyette új, korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, minden sportszakmai igénynek megfelelő paddock épület építése.

Az új létesítménynek tartalmaznia kell a 4 technikai- és 36 versenybox kialakítását, a verseny rendezéséhez szükséges FIA előírásoknak megfelelő versenyirányítási központot. A tervek szerint itt kap helyet a Media Center, vendéglátó és VIP területek, üzemeltetési és versenyirodák, illetve egy tetőterasz. A paddock mögötti terület egy újonnan kialakított depó lesz, a motorhome-ok számára.

A fejlesztés kiterjed az új épület működéséhez szükséges, ahhoz funkcionálisan kapcsolódó új főlelátóra is, a meglévő főlelátót szintén elbontják. Itt a kommentátor fülkék mellett VIP teraszt alakítanak ki. Az új főlelátó fedett lesz, befogadó képessége pedig 10 ezer fő.

Nem tűrt már további késlekedést a fejlesztés

Tavaly ősszel írtunk arról, hogy a Hungaroringnek 2027-ig érvényes ugyan a Forma-1-es szerződése, de felújítás híján idő előtt eleshet a szervezés jogától. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elárulta, áramkimaradások és csőtörések nehezítik a dolgukat, miközben egyre több az elvárás a Liberty Media részéről is.

Az utóbbi években áramkimaradásokkal, csőtörésekkel és beázásokkal kellett megküzdeniük, az pedig, hogy eddig a felmerült problémákat nagyobb fennakadás nélkül meg tudták oldani, a profi munka mellett a szerencsének is köszönhető, ismerte be Gyulay Zsolt, akit idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökének is kineveztek.