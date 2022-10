Nagyon kockázatos lenne a versenyrendezés a jelenlegi infrastruktúrával a Hungaroringen 2024 után, ezért mielőbb meg kell kezdeni a felújítási munkálatokat – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a Napi.hu-nak.

Az utóbbi években áramkimaradásokkal, csőtörésekkel és beázásokkal kellett megküzdeniük, az pedig, hogy eddig a felmerült problémákat nagyobb fennakadás nélkül meg tudták oldani, a profi munka mellett a szerencsének is köszönhető, ismerte be Gyulay, akit idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének is kineveztek.

A felújítások első ütemében az elavult közműveket kell cserélni, mert az 1985-ben épült pályán a víz- és a csatornahálózat, az áramellátás, valamint az esővíz-elvezetés egyaránt elavult. Erre már le is zajlott a közbeszerzési eljárás, ám a részletekkel kapcsolatban – így például a beruházás volumenéről – Gyulay egyelőre nem tudott nyilatkozni.

A Forma-1-es versenyrendezés is veszélybe kerülhet

A Hungaroringnek jelenleg 2027-ig van érvényes szerződése a Forma-1-es Magyar Nagydíj megrendezésére, a felújítások azonban nem pusztán a hosszabbítás miatt kulcsfontosságúak. Ha nem kezdik el korábban a munkát, akár már a kontraktus lejárta előtt is veszélybe kerülhet a futam megrendezése.

A jövő évi hungaroringes versenynaptár egyelőre éppen a felújítási munkálatok miatt képlékeny, egyetlen biztos eleme a Forma-1-es Magyar Nagydíj. A közelmúltban hozták nyilvánosságra a rekord hosszúságú, 24 futamból álló 2023-as F1-es naptárat, amelyben a magyar versenyt elmozdították a hagyományos időpontjáról, július utolsó hétvégéje helyett így egy héttel korábban drukkolhat kedvenc F1-es pilótáinak és istállóinak a mogyoródi közönség.

Az időpontváltozás Gyulay szerint nem befolyásolja majd a jegyeladásokat, az a fontos, hogy időben értesültek az új dátumról, a szurkolók lendülete pedig ettől függetlenül is tart majd. Elárulta, már most plusz lelátók építéséről kellett dönteniük, miközben az idei nagydíj esetében erre mindössze februárban volt szükség.

A Liberty Media fellendítette a sportág nézettségét

A Formula-1 népszerűsége folyamatosan nő, és ez nagyban köszönhető az amerikai jogtulajdonos, a Liberty Media érkezésének – jelentette ki Gyulay. Az amerikai cég 2017-ben vette meg az F1-es jogokat az addigi tulajdonos CVC Capital Partnerstől 4,6 milliárd dollárért. A versenysorozat ügyeit addig kifejezetten hagyományos nézetek szerint egyengető, amerikai piac felé nem igazán nyitó Bernie Ecclestone félreállítása pedig végül jót tett a sportág nézettségének.

Egy-két évvel azt követően, hogy a Liberty elkezdte a munkát, szemmel látható volt az érdeklődés fokozódása. A Netflix-sorozat és az, hogy nyitottak a nézők felé, előtérbe helyezték a szurkolókat, nagyban hozzátett ehhez

– mondta Gyulay.

Hozzátette, a megnövekedett érdeklődés és az elképesztő jegyeladási statisztikák hatására a tradicionális pályák sem érezhetik biztonságban magukat, sok ország pályázik F1-es futamra. A monacói futam jövőjéről is csak nehezen tudtak megegyezni, és végül csak 2025-ig hosszabbították meg az együttműködést, miközben Dél-Afrika azért küzd, hogy visszatérhessen az F1-es versenynaptárba.

Ezzel párhuzamosan természetesen a követelmények is magasabbak. Gyulay például azt említette, az eddigi egy helyett jövőre már három színpadot kell építeni a Hungaroringen, a Liberty Media tartja magát ahhoz, hogy minden versenyhétvégét olyan show kísérjen, mintha Super Bowl-t rendeznék meg.

A Magyar Nagydíjra, amelyen nagyságrendileg 70 százalék a magyarok aránya a közönség soraiban, idén összesen 290 ezer ember volt kíváncsi a helyszínen. A három versenysorozatot egy hétvégébe tömörítő Super Racing Fesztiválon pedig 35 ezren szurkoltak a magyar versenyzőknek, hiszen a kamion Európa-bajnokságon (ETRC) Kiss Norbi, a túraautó-világkupában (WTCR) pedig Michelisz Norbi, Tassi Attila és a Zengő Motorsport versenyzői képviselték a hazai színeket.