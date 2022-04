Az élelmiszerek drágulása 2021 őszi hónapjaitól vett egyre nagyobb lendületet, a korábbi 5 százalék körüli szintről márciusra 11 százalék környékére kúszott fel. Sőt, még nincs vége, hiszen a jó magyar élelmiszeripar belföldi átadási árainak emelkedése februárra már közel 20 százaléknál tartott. Eddig a boltosok mindig utolérték az élelmiszeripar árait néhány hónap alatt, így ne legyen illúziója a vásárlóknak, lesz itt még drágulás bőven.

Eközben januárban a havi bruttó átlagkeresetek közel 14, a minimálbérek 20 százalékkal emelkedtek. És akinek több lett a fizetése, abból nem nagyon szoktak év közben lefaragni, a jókora munkaerőhiány közepette erre nincs is sok esély.

Igaz, az ukrán háború okozhat még durva meglepetéseket a magyar gazdaság számára is, amiből annyit már látni, hogy az ez évi növekedés a korábban vártnál kisebb lehet. Ilyen iránynak pedig szélsőséges esetben azért még a bérekben is lehet év közben visszahúzó hatása. Igaz, vannak még az egyszeri juttatások például az (szja-visszaadás, tizenharmadik havi nyugdíj), amelyek már februárban megérkeztek, a pénztárcák tehát a húsvéti ünnepi bevásárláskor már tömöttek, a karácsony pedig még messze van.

Az elmúlt években a január, február hónapok voltak a leglustábbak a családi költekezésben, a húsvét viszont mindig megdobta a vásárlásokat, döntő részben az étekféleségeket – írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A járvány miatt voltak váratlan csavarok a családi költekezésben, 2020 elején szépen bespájzoltak a családok például babkonzervből, vagy kézfertőtlenítőből. De a húsvéti bevásárlás felfelé húzta a boltosok mérlegét ekkortájt is, minden akkori korlátozással együtt (voltak szépen).

A drágulás fájdalmait azért enyhíti az árstop és a szép kártyás vásárlási lehetőség az élelmiszeres boltokban.

A drágulásnak is, az árstopnak is azért lesz böjtje is. Ha a vásárló azzal számol, hogy a drágulás még vészesebb lesz, akkor bizony egyrészt eleve többet válogat, jobban utazik az akciókra, amelyekből ugyanakkor visszafogottabb a boltosok kínálata. És előre is vásárol némely tartósabb ételféleséget, “a ki tudja mi jön” megfontolás alapján.

Az árstopos termékek ehhez kiváló kínálatot adnak, mivel ezeket tartaniuk is kell a boltosoknak valahogyan, a jogszabály előírja a korábbi év szintjét. Persze, van olyan is, amiből már nincs annyi a polcokon, mert a beszállítónak, élelmiszeriparosnak, termelőnek pokoli drága lett minden, például az alapanyag, az energia, a szállítás, vagy éppen a munkaerő. Nem is tud annyit szállítani, mint régen.

Élelmiszer jellegű vegyes és élelmiszer szakboltok forgalma év január február március április 2018 359 352 441 390 2019 388 386 442 456 2020 431 453 529 478 2021 460 458 558 508 2022 502 521 . . milliárd forint, folyóár Forrás: KSH

A többi ételféleség, vagy éppen a wc-papír drágulásában van legalább egy csekélyke része az árstopos cikkek veszteségeinek is, hiszen a boltos arra kényszerül, hogy drágábban vegye át az élelmiszeripartól ezeket (ott nincs árstop, csak átadási ár emelkedés), mint amennyiért adja.

Végül mindent mérlegre dobva, az elmúlt évek szokásai és a mostani rémisztő drágulás, de azt egyenlőre elviselő pénztárcák közepette 2021-ben is nagyot ugrik húsvét előtt a költekezés, legalább 100 milliárd forintot hagyva az élelmiszeres boltokban.