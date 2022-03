Hogy lesz ebből húsvét? Januárban a friss statisztika szerint a boltos foglalkoztatottak száma (alkalmazottak a legalább öt főt foglalkoztatók körében) 211 ezer fő volt, éppen megközelítette a járvány előtti 2019-es esztendő első hónapját (212 ezer főt), és éves átlagát (213 ezer főt). De akkor is volt munkaerőhiány, a piac pedig végülis növekedett azóta, így továbbra is sok dolgozó hiányzik.

A drágulás nem csak a vásárlónak kerül többe, a boltosnak is, hiszen többe kerül a polcokra kihelyezhető termékek beszerzése. E mellett a munkaerő is megdrágult, ez látszott az év eleji béremelések eredményeiből is - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Így harapófogóban vannak a boltok, hiszen a vásárló a drágulás közepette sokkal árérzékenyebb, aminek az ára számára a vaskosabb nyugta mellett a hosszabb sorállás a boltokban.

A boltos foglalkoztatottak száma 2021-ben év közben 350-360 ezer fő között hullámzott és csökkent is az elmúlt három esztendőben. Sőt, a teljes kereskedelmen belül gyakorlatilag a boltokban esett a létszám, a jármű-, valamint a nagykereskedelemben nem:

A nagyobb boltok azonban meg tudtak kapaszkodni a korábbi létszámban a statisztika szerint, mivel a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások körében csak kisebb mértékben csökkent a létszám 2019-2021 között.

Ez azonban kevés, a remélt ukrán munkavállalók pedig ezek szerint nem rohanták le a boltokat.

A munkaerőhiány maradt a régiben a járványhullám remélhető lefutását követően. A nagy áruházláncoknak sok más választásuk nincs (az önkiszolgáló pénztárak beállítása nem megy egyik percről a másikra), gőzerővel keresik a dolgozókat, olyannyira, hogy a karrier lehetőségeket például honlapjukon szinte mindannyian a nyitóoldalon, fent, szembetűnő részen helyezik el.

Meghirdetett álláshelyek január összes január bolti dolgozó március összes március bolti dolgozó Aldi 212 103 224 123 Auchan 118 86 138 78 Lidl 159 128 169 148 Penny Market 189 158 210 193 Spar 119 77 115 74 Tesco 127 96 149 100 összesen 924 648 1005 716 Forrás: céges honlapok

Ráadásul ez nem is az összes, hiszen úgynevezett pozíciókat hirdetnek, de azoknál azért több embert is felvennének. Előfordul, hogy a pozíciók felsorolása alaposan eltér például a karrierlehetőségeket összefoglaló térképen, így a valós létszámigény sokkal nagyobb. És persze más csatornákon is keresik a munkaerőt, például a diákmunkát, vagy a munkaerőközvetítőkön keresztül.

A hat legnagyobb lánc például ezer pozíciót hirdet, többet, mint év elején.

Meghirdetett álláshelyek január összes január bolti dolgozó március összes március bolti dolgozó Decathlon 42 36 33 26 Deichmann 26 26 22 22 Media Markt 39 7 42 26 Praktiker 46 42 62 50 Hennes & Mauritz 24 24 59 51 dm 45 37 54 44 Rossmann 40 33 50 44 összesen 262 205 322 263 Forrás: céges honlapok

Az iparcikkes piacon is több dolgozót keresnek a vizsgált láncok körében, úgy tűnik, az eladóhiány már itt is túlfutotta a járvány előtti szintet. Az apróhirdetések, vagy a kirakatok alapján a kisebb boltok is lázasan keresik az eladókat.