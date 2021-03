Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint, ha lélegeztetőgépről, vagy gyógyszerről beszélünk, akkor a személyzetről is szót kell ejteni: létszámhiány esetén ugyanis nem biztos, hogy olyan végeredmény születik, amit szeretnének. Úgy véli: a rendelkezésre álló létszámmal csak akkor tudnák az elvárható szolgáltatást nyújtani, ha csökkenne a beáramló betegek száma. „Ha mi felelőtlenek vagyunk, és végig bulizzuk végig húsvétot (és a többi időszakot), akkor nem lesz elég a személyzet. Ha mi vigyázunk önmagunkra és a környezetünkre, akkor elég lesz” – magyarázta az elnök.

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint 20 ezerrel több ember kellene a jelenleginél. Soós Adrianna az ATV híradónak arról számolt be, hogy 30 százalékkal megnőtt az igény a gyógyító tevékenységekre, miközben már korábban is jelentős hiány volt.



„Ez az elmúlt hónapokban tovább nőtt, és nem kizárt, hogy április végéig még tovább fog” – vélekedett.



A Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke az egészségügyi dolgozók túlmunkájáról beszélt. Tóth Judit elmondása szerint nem ritka, hogy havi 240-300 órát is dolgoznak. „Egyes kollégák havi 8-10-24 órás ügyeletet is teljesítenek, és emellett még a napi rendes 8 órás munkaidőben is részt vesznek” – részletezte a híradónak.

A mentősök is teljes kapacitással dolgoznak, de Győrfi Pál szerint a működést nem akadályozza sem eszköz, sem emberhiány. Az OMSZ szóvivője szerint megerősítették a kapacitásaikat a harmadik hullám mostani, felfutó szakaszához. A járvány előtti 3000-3300 napi esetszám helyett most 4000-5000-rel kell megbirkózniuk.

Az EMMI az ATV híradónak azt írta: „a megyei és a városi kórházak vezetői rendszeresen egyeztetnek, az aktuális helyzethez rugalmasan alkalmazkodnak”. Hozzátették: „eddig is jutott mindenkinek elegendő orvos, ápoló, kórházi ágy, lélegeztetőgép és gyógyszer, és ez így lesz a jövőben is. A kórházi betegek és a lélegeztetett betegek számának alakulására az egészségügyi ellátórendszer felkészült.”

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a híradó kérdésre arról tájékoztatott, hogy felhívásukra 800 önkéntes jelentkezett, kiközvetítésük folyamatos a kórházakba, azok igényei szerint. Az ATV úgy tujda, a kórházak nagyjából 400 főre tartanak igényt.