Idén a megnyitásának ötvenedik évfordulóján nem nyit ki az egyik legerősebb gyógyvízzel rendelkező gyógyfürdő Csornán - írja a Termalonline.hu.

Mint írják a fürdőt felújítják, csak nyár végére készül el, a nyitás pedig jövőre, 2024-ben várható. A Győrtől 32 kilométerre gyógyfürdő az ország egyik legmagasabb ásványianyag-tartalmú termálvize, ami ráadásul gyógyvízminősítéssel is rendelkezik.

A csornai gyógyvíz egyedi összetételének köszönhetően, magas só, nátriumot és káliumot tartalma miatt, különböző mozgásszervi, nőgyógyászati és légzőszervi betegségek, valamint gyomorfekély, epebántalmak, bélműködési zavarok és pikkelysömör gyógyítására is alkalmazható.

Még 1970-ben a helyi termelőszövetkezet fúratta a kutat, 1973-ban nyitották meg a fürdőt.

Az elmúlt évtizedekben nem sok fejlesztés valósult meg a fürdőben, sokáig a felújítást az is hátráltatta, hogy a strandfürdőt vízzel ellátó termálkút magánkézben volt. Különféle viták miatt 2009 és 2012 között nem is üzemelt a fürdő. 2017-ben az önkormányzat megvásárolta a termálkutat, majd egy vissza nem térítendő állami támogatás segítségével elindulhatott a strand fejlesztése, aminek keretében felújítják a termálkutat, megújul a gépészet, a medencék, és a büfék is. A munkák a tavaly kezdődtek el, emiatt 2022 nyarán ugyan még megnyitották a strandfürdőt, de az öt medencéből csak kettő üzemelt.

A fürdő vezetősége és az önkormányzat úgy döntött, a termál az idei szezont kihagyja és 2024-ben nyit majd újra.