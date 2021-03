A Pearl Jam újabb egy évvel elhalasztotta turnéját, így a budapesti dátumot is áttették 2022-re. A szervező Live Nation Magyarország a Facebookon azt közölte, hogy a Pearl Jam döntése mellett szól, hogy a világ minden táján folyik az oltás a koronavírus-fertőzés ellen, a zenekar pedig alig várja a napot, amikor újra biztonságosan lehet majd koncertezni - írja a hvg.hu.



Azt is hozzátették, remélik, hogy a rajongók addig is vigyáznak magukra, és továbbra is maszkot hordanak, hogy 2022-ben nyugodtan találkozhassanak.



A zenekar eredetileg 2020 nyarára tervezte az európai turnéját, de a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt átszervezték 2021 júniusára és júliusára, ami most tovább tolódott egy évvel.



A szervezők azt közölték, hogy a korábban megvásárolt jegyek továbbra is automatikusan érvényesek az új dátumra.

