A vastagabb felhők az ország déli, délnyugati felére összpontosulnak majd, ott még gyenge eső előfordultat, másutt a fátyol- és gomolyfelhők mellett helyi jelleggel lehetnek záporok, zivatarok - áll az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzésében.

Éjszaka változó vastagságú fátyolfelhőzet, a déli országrészben erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű, de időnként összeállhatnak a gomolyok. Helyenként alakulhat ki zápor, zivatar, de az ország nagyobb részén számottevő csapadék nem várható.

Szombaton az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Vasárnap fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, de zivatarok mentén még mindig lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között várható, a kevésbé felhős északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 32 fok között valószínű.

A Balti-tenger térségében egy markáns anticiklon található, amelynek nyugati, illetve déli peremén nedves légtömegek húzódnak. Ezeken a tájakon erősen felhős, borult az idő, illetve csapadék is előfordul. Egy magassági hidegörvény is változékony időt okoz a Balkán-félsziget nyugati részén. Kontinensünkön a legmelegebb az Ibériai-félsziget déli, délkeleti részén, illetve Franciaország nyugati területein van, itt a csúcshőmérséklet a 39, 40 fokot is eléri.

A Kárpát-medence időjárását a már említett hidegörvény alakítja vasárnap estig.