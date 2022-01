Szombat este

Eleinte borult lesz az ég, majd hajnalra már nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé valószínű eső, havas eső, keleten havazás is - legkevésbé délnyugaton eshet. A délnyugati, nyugati szél egyre többfelé megerősödik. Az Északi-középhegység térségében, majd az esti, késő esti óráktól vasárnap reggelig a keleti, északkeleti megyékben is jellemzően 3 centis hólepel alakulhat ki, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék keleti részén ennél valamivel több, akár 5 centimétert meghaladó friss tapadó hó is hullhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -3 és +3 fok között alakul, amely az éjszaka első felében áll be. Reggel már sehol sem valószínű fagy - írja előrejelzésében az OMSZ.

A Met.hu-n figyelmeztetnek is, ideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok is gyakrabban jelentkezhetnek.

Vasárnap

Délelőtt a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, amelyekből helyenként fordulhat elő zápor, esetleg hózápor. A nyugati, északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik, több helyen erősen viharos lökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a délnyugati határ mentén 11, 12 fok is lehet.

Az egész országra 1. és 2. fokú veszélyjelzést adtak ki a 70-90 kilométer/órát meghaladó széllökések miatt.