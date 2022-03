Hideg időjárás, hózáporok - ilyen idő lesz jövő héten

A következő napokban is folytatódik a télies idő, néhol hózápor is lehet. A hét második felében nem várható csapadék és továbbra is várhatók mínusz 10 Celsius-fok közeli minimumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.