A tartós hőség miatt különösen veszélyeztetettek a kisgyerekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, azonban az átlagosnál melegebb hőmérséklet az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet.

Lehetőség szerint a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, illetve a bőrünket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen.

A vízparton tartózkodók mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, különösen napozást követően. Felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe!

Ügyeljünk az elkövetkező napokban a fokozott vízivásra. Kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Ne hagyjuk a gyerekeket, állatokat parkoló autóban. Ha valaki autóban hagyott gyereket, házikedvencet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Ne hagyjunk az autóban fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek is meggyulladhatnak a nagy melegben.

Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát. A légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.

Tűzgyújtási tilalom három megyében

A meleg időben a növényzet is hamarabb kiszárad és könnyebben meggyullad. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, az itteni erdőkben, azok kétszáz méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. Otthon bográcsozni és grillezni szabad, de egyetlen percre se hagyjuk magára a tüzet.

Nem csak télen veszélyes a szén-monoxid

A nagy hőségben megnőhet a szén-monoxid miatti riasztások száma is. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre. Ezért fontos még nyáron is egy szén-monoxid-érzékelő ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet.

Milyen idő várható?

A következő napokban folytatódik a hőség, melynek tetőzése a hét közepén várható, akkor 37, 39 fok is lehet az ország egyes részein. Pénteken nyugat felől megérkezik a hideg levegő első hulláma, akkor záporok, zivatarok is mérséklik majd a nagy meleget. A hét végétől változékony, gomolyfelhős, napos időre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal. Visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, megszűnik a forróság, de továbbra is meleg, nyári időre számíthatunk - írja az OMSZ.