Csütörtökre virradó éjszaka derült, száraz, jobbára szélcsendes időre számíthatunk. A hőmérséklet hajnalban többnyire 15 és 23 fok között várható, az alföldi homokpusztákon és az északi völgyekben lesz a hidegebb, míg a vízpartokon az enyhébb idő.

Csütörtökön napos idő várható, de délután a Dunántúlon már több fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. A nyugati megyékben este kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul.

Pénteken erőteljes gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, emellett általában többórás napsütés várható. Délelőttig kevés, majd több helyen előfordul záporeső, zivatar, helyenként heves zivatar is valószínű. A déli, délkeleti szél a déli óráktól északira, északnyugatira fordul, és nagyobb területen megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 16 és 24, a maximum 28 és 36 fok között alakul.

Afrikai forróság éri el az Ibériai-félszigetet a hétvégén

Egyre forróbb léghullámok érik el az Ibériai-félszigetet a következő napokban, ami már most is Európa legmelegebb régiójának számít. Spanyolország délkeleti részén, Murcia környékén már kedden is előfordultak 40 fokos maximumok, de hétvégére ettől sokkal melegebb jön. Andalúzia egyes részein 44-46 fok közötti maximumok is előfordulhatnak - írja az Időkép.