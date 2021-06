39 fokkal támad a hőség, de aztán érkezik a hűsítő fordulat

Szerdán és csütörtökön még folytatódik a hőség, akár 39 fok is lehet az ország egyes részein. Pénteken viszont nyugat felől megérkezik a hideg levegő első hulláma, akkor záporok, zivatarok is mérséklik majd a nagy meleget. A hét végétől változékony, gomolyfelhős, napos időre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal. Hűvösebbek lesznek az éjszakák és visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is pár fokkal, átmenetileg megszűnik a hőség - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).