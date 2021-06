Hétfőn általában sok lesz a napsütés. Főként az ország északkeleti felén-harmadán lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban ott fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is várhatók. Hajnalban általában 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a nagyvárosokban, illetve vízpartokon enyhébb idő lehet. Napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.

A hőség miatt hétfőre ismét az ország nagy részére adtak ki első- és másodfokú figyelmeztetéseket. Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetéseket. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország nagy részén nagyon erős, a Dél-Dunántúlon extrém lesz az UV-B sugárzás.

Több északkeleti megyére zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki.

Kedden is többnyire napos idő várható, de az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében néhol zápor, zivatar is kialakulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél nagy területen megélénkül, északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A minimumok 15-22 fok között alakulnak, a csúcshőmérséklet 32-37 fok között valószínű.

Az ország nagy részén szerdán is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. Északnyugaton, északon lehet helyenként zápor, zivatar. Nagy területen élénk, helyenként erős lesz a légmozgás. A leghidegebb órákban 17-24 fok lesz. Délután 29-37 fokig melegszik a levegő, északnyugaton lesz a kevésbé meleg, keleten a forróbb idő.

Csütörtökön erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan várható zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik, zivatar térségében akár viharossá is fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 25-33 fok közé melegedhet a levegő, északnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Pénteken több órára kisüt a nap. Északkeleten több helyen, másutt elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. A szél élénk, többfelé erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-19, a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között valószínű.

Szombaton és vasárnap is többórás napsütésre lehet számítani. Elszórt jelleggel fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A szél élénk vagy erős lesz. A minimumok mindkét nap 12-18 fok között alakulnak. A csúcsértékek szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.