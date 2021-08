Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerint éjszaka a keleti csapadékgócok megszűnnek, nyugat felől azonban egyre nagyobb területen növekszik meg erősen a felhőzet, és főként a Nyugat-Dunántúlon hajnaltól kezdve már eső, zápor is valószínű.

Csütörtökön döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés a reggeli, délelőtti órákban a keleti megyékben még lehet. Sokfelé kell esőre, záporra, többfelé zivatarra is számítani, délkeleten heves zivatarra is van esély. Reggelig mérsékelt marad a légmozgás, csütörtökön azonban a Dunántúlon az északnyugati, az Alföldön a délnyugati szelet erős széllökések kísérik, zivatarok körül viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 Celsius-fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tág határok között várható. Az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon 19, 25, keletebbre általában 25, 30 fok valószínű, de délkeleten, a Tiszántúlon 31, 34 fok is lehet.

Ez a helyzet Európában

Ukrajna fölött anticiklont figyelhetünk meg, ennek hatására a kontinens keleti felén napos idő jellemző. Az anticiklon peremén az Égei-tenger menti területekre kifejezetten forró levegő áramlik, Görögországban például nem egy helyen a 45 fokot is meghaladja a csúcshőmérséklet.

Európa nyugati felének időjárását eközben nedvesebb és hűvösebb léghullámok alakítják, amelynek hatására ott több helyen is előfordul eső, zápor, zivatar. A Brit-szigeteken és Nyugat-Európa nagyobb részén mindössze 20 fok közelébe emelkedik napközben a hőmérséklet, érdemben melegebb csak az Ibériai-félszigeten van. Csütörtök estig a Kárpát-medence felett ciklon mélyül ki, ennek köszönhetően sokfelé várható csapadék - írta az MTI.