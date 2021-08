Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést. Emellett a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Eszerint a szerda esti órákban és az éjszaka első felében csak kis eséllyel lehet néhol zivatar, elsősorban a nyugati, délnyugati megyékben. Csütörtök hajnaltól nyugat, északnyugat felől kelet, északkelet felé több hullámban várhatók zivatarok. Csütörtök estétől északnyugat felől csökkennek, illetve egyre inkább megszűnnek a zivatarok.

Ezekhez általában nagy mennyiségű csapadék, erős vagy viharos széllökés és esetleg jégeső társulhat. Elsősorban az ország keleti, délkeleti tájain csütörtökön a déli óráktól, estig heves zivatarokra is van esély, ezeket a felhőszakadás mellett károkozó (akár 90 kilométer/óránál erősebb) szélroham és nagyobb méretű jég is kísérheti - írta a meteorológiai szolgálat, megjegyezve: most a veszélyjelzésben "jelentős a bizonytalanság".

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet csütörtök hajnalban 16 és 22 Celsius-fok között alakul. Napközben az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon 19-25, keletebbre általában 25-30 fok valószínű, de délkeleten, a Tiszántúlon 31-34 fok is lehet.